राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! अजित पवारांची अमित शाहांसोबत चर्चा? नोव्हेंबर महिन्यातच झाला होता मोठा निर्णय?

NCP Alliance Ajit Pawar discussion : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर अवघ्या काही तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. सुनेत्रा पवार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री बनल्या. यासह राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरुन महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे. अशातच राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज समोर आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच अजित पवारांनी अमित शाह यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेत महत्वाचा निर्णय झाल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
अजितदादांची इच्छा होती आणि त्या दृष्टीने चर्चाही सुरु असल्याचा दावा शरद पवारांनी केला होता. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. विलीनीकरणावर शरद पवारांनी केलेले दावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणावर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असती तर दादांनी मला सांगितलं असतं असं विधान देवेंद्र फडणवीसांनी केलंय. सरकारमध्ये असताना अजित पवार आमच्याशी चर्चा न करता असा निर्णय घेऊ शकतील का? असा सवाल देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला.
अशातच आता वेगळीच माहिती समोर आली आहे. अमित शाहांसोबत चर्चा झाल्याची धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. विलीनीकरणाबाबत अजित पवार आणि अमित शाह यांच्यात बैठक झाली होती अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात अहिल्यानगर येथे ही बैठक झाली होती. या बैठकीत अजित पवार यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी विलीनीकरण बद्दल अमित शाहांना माहिती दिली होती. अमित शाहांनी सांगितले की पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा करतो आणि सांगतो. त्यानंतर दोन दिवसांनी अमित शाहांकडून ग्रीन सिग्नल आला. पंतप्रधान मोदींचा हिरवा कंदील असल्याचे अमित शाहांनी अजित पवारांना सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.