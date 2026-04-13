हवामान खात्याकडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा, रत्नागिरीत पारा 55 अंशांपर्यंत जाणार, प्रशासनाकडून इमर्जन्सी अलर्ट जारी

Heat Wave In Maharashtra : कोकणात सूर्य आग ओकणार आहे. राज्यावर भीषण उष्णतेचे संकट घोंगावत असून हवामान खात्याने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा जारी केला आहे. रत्नागिरीत पारा 55 अंशांपर्यंत जाणार आहे. प्रशासनाकडून इमर्जन्सी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरीकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हवामान खात्याकडून मोठा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 29 एप्रिल ते 12 मे या काळात निसर्गाचा कोप पाहायला मिळणार असून तापमानाचा पारा चक्क 55 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत दुपारी 10 ते 3 या वेळेत घराबाहेर पडणे मृत्यूला निमंत्रण देण्यासारखे ठरू शकते. तापमानात 47 °C ते 55°C पर्यंत वाढ होणार असल्याने नागरी संरक्षण विभागाने नागरिकांसाठी महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे.
काय काळजी घ्याल?
वेळेचे बंधन पाळावे लागेल. सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत मोकळ्या जागेत जाणे टाळा. तुमच्या वाहनात लायटर, गॅस उपकरणे,बॅटरी किंवा स्प्रे यांसारख्या स्फोटक वस्तू ठेवू नका. इंधन टाकी पूर्ण भरू नका आणि खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवाृ
शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी दही, ताक आणि पालेभाज्यांच्या रसाचे सेवन करा. श्वास घेण्यास त्रास झाल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
उन्हामुळे साप किंवा विंचू थंड जागेच्या शोधात घरात येऊ शकतात,त्यामुळे सतर्क राहा. एसी 24-25 अंशांवर सेट करा आणि इलेक्ट्रिक मीटरवर जास्त लोड देऊ नका.
गरम हवामानामुळे मोबाईल फोनचा अतिवापर टाळावा, कारण अतिउष्णतेमुळे बॅटरीचा स्फोट होण्याचा धोका आहे.
राज्यात सध्या कोरडे हवामान असून काही ठिकाणी उष्ण आणि दमट वातावरणाची नोंद होत आहे. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत राज्यातील कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. यामुळे तीव्र उन्हाचा तडाखा नागरिकांना सहन करावा लागत आहेत. उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झालीये. तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातही उन्हाची काहिली वाढली आहे. पुढील पाच दिवसांत कमाल तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.