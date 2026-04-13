राज्यावर भीषण उष्णतेचं संकट येणार आहे. तापमानाचा पारा 55 अंशापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.  29 एप्रिल ते 12 मे पर्यंत अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.  सकाळी 10 ते दुपारी 3 पर्यंत घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 13, 2026, 08:54 PM IST
हवामान खात्याकडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा, रत्नागिरीत पारा 55 अंशांपर्यंत जाणार, प्रशासनाकडून इमर्जन्सी अलर्ट जारी

Heat Wave In Maharashtra : कोकणात सूर्य आग ओकणार आहे. राज्यावर भीषण उष्णतेचे संकट घोंगावत असून हवामान खात्याने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा जारी केला आहे. रत्नागिरीत पारा 55 अंशांपर्यंत जाणार आहे. प्रशासनाकडून इमर्जन्सी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरीकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

हवामान खात्याकडून मोठा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 29 एप्रिल ते 12 मे या काळात निसर्गाचा कोप पाहायला मिळणार असून तापमानाचा पारा चक्क 55 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत दुपारी 10 ते 3 या वेळेत घराबाहेर पडणे मृत्यूला निमंत्रण देण्यासारखे ठरू शकते. तापमानात  47 °C ते 55°C पर्यंत वाढ होणार असल्याने नागरी संरक्षण विभागाने नागरिकांसाठी महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे.

काय काळजी घ्याल?

वेळेचे बंधन पाळावे लागेल. सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत मोकळ्या जागेत जाणे टाळा. तुमच्या वाहनात लायटर, गॅस उपकरणे,बॅटरी किंवा स्प्रे यांसारख्या स्फोटक वस्तू ठेवू नका. इंधन टाकी पूर्ण भरू नका आणि खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवाृ

आरोग्य सांभाळा

शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी दही, ताक आणि पालेभाज्यांच्या रसाचे सेवन करा. श्वास घेण्यास त्रास झाल्यास त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

विषारी जीवांपासून संरक्षण

उन्हामुळे साप किंवा विंचू थंड जागेच्या शोधात घरात येऊ शकतात,त्यामुळे सतर्क राहा. एसी 24-25 अंशांवर सेट करा आणि इलेक्ट्रिक मीटरवर जास्त लोड देऊ नका.

सावधानतेचा इशारा

गरम हवामानामुळे मोबाईल फोनचा अतिवापर टाळावा, कारण अतिउष्णतेमुळे बॅटरीचा स्फोट होण्याचा धोका आहे. 

राज्यात उन्हाचा तडाखा, विदर्भाची झाली 'भट्टी'

राज्यात सध्या कोरडे हवामान असून काही ठिकाणी उष्ण आणि दमट वातावरणाची नोंद होत आहे. गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत राज्यातील कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. यामुळे तीव्र उन्हाचा तडाखा नागरिकांना सहन करावा लागत आहेत. उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ झालीये. तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातही उन्हाची काहिली वाढली आहे. पुढील पाच दिवसांत कमाल तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Heat wave in maharashtraBiggest warning ever from the Meteorological DepartmentTemperature in Ratnagiri reaches 55 degreesEmergency Alertमहाराष्ट्र तापमान

