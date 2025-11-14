Bihar Election Result: देवेंद्र फडणवीसांनी प्रचार केलेल्या 'त्या' 7 मतदारसंघात काय निकाल लागला?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला मोठं यश मिळालं आहे. भाजपनं 90 हून अधिक जागी विजय मिळवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच विजयाचे शिल्पकार मानले जातात. मात्र यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. त्यांनीही या निवडणुकीत प्रचार केला आणि बिहारी जनतेला साद घातली होती. त्याचं फळही भाजपाला मिळालं आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला आणि महायुतीच्या विजयाचे शिल्पकार ठरले ते देवेंद्र फडणवीस. दूरदृष्टी, धोरणी आणि योग्य नियोजन, जनतेला विकासाच्या मार्गावर नेणारे हेच देवाभाऊ बिहारी जनतेलाही भावले. बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकायचीच, या इराद्यानं भाजपानं कंबर कसली होती. भाजपाची अनेक धुरंधर नेतेमंडळी या प्रचारात दिसली. यात महत्त्वाचं नाव होतं देवाभाऊंचं. बिहारच्या सात जिल्ह्यांमधल्या 61 मतदारसंघांमध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली, सभा घेतल्या, रॅली काढल्या आणि या सातही मतदारसंघात एनडीएच्या उमेदवारांना फायदा झाला.
सारन
सिवान
पाटणा
मुझफ्फरपूर
सहरसा
खगडिया
समस्तीपूर
महाराष्ट्राच्याच नाही तर राष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकारणातलं देवाभाऊ चलनी नाणं बनलं आहे. मुख्य म्हणजे जनताही त्यांच्यावर विश्वास ठेवतेय, हेच बिहारच्या विधानसभा निकालातूनही स्पष्ट झालं आहे.