English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जालना मनपा निवडणुकीत बिहारचा मुद्दा, हिजाबवरून इम्तियाज जलील आक्रमक

बिहारमधील व्हायरल व्हिडिओचा दाखला देत इम्तियाज जलील यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. सोबत हिजाबला हात लावाल तर थेट हात तोडून टाकू असा इशाराही दिलाय. त्यांना भाजप शिवसेनेच्या नेत्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. पाहू या जालना महापालिका रणधुमाळीत नेमकं काय सुरू आहे.

पूजा पवार | Updated: Jan 3, 2026, 08:54 PM IST
जालना मनपा निवडणुकीत बिहारचा मुद्दा, हिजाबवरून इम्तियाज जलील आक्रमक
Photo Credit - Social Media

नितेश महाजन (प्रतिनिधी) जालना : जालना महापालिकेची निवडणूक (Jalna Municipal Elections) प्रचारात थेट बिहारचा मुद्दा गाजू लागलाय. बिहारमधील व्हायरल व्हिडिओचा दाखला देत इम्तियाज जलील यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. सोबत हिजाबला हात लावाल तर थेट हात तोडून टाकू असा इशाराही दिलाय. त्यांना भाजप शिवसेनेच्या नेत्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. पाहू या जालना महापालिका रणधुमाळीत नेमकं काय सुरू आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यात मनपा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. राजकीय पक्षांकडून प्रचारसभेत विकासासह भावनिक मुद्दे उपस्थित करत मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तसेच काहीसं जालन्यातील MIMच्या जाहीर सभेत झालंय..बिहारमध्ये आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्राचे वाटप करण्यात येत होतं..यावेळी मुस्लीम मुलीच्या चेह-यावरील हिजाब मुख्यमंत्री नितीशकुमार आपल्या हाताने खाली सरकवत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याच व्हायरल व्हिडओचा आधार घेत इम्तियाज जलील यांनी थेट भाजपला लक्ष केलंय...सोबतच त्यांनी आपण त्यावेळी घेतलेल्या ठाम भूमिकेचीही त्यांनी आठवण करून देत विरोधकांना थेट इशाराच देऊन टाकलाय.

इम्तियाज जलील यांच्या आक्रमक भाषेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. मआयएमकडे विकासाचा अंजेडा नसल्याने धार्मिक भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा टोला कैलास गोरंट्याल यांनी लगावलाय. शिवसेनेनेही या मुद्द्यावरून इम्तियाज जलील यांच्यावर घणाघाती टीका केलीय..दलाली करणा-यांनी हात पाय तोडण्याची भाषा करू नये असा खोचक टोला संजय शिरसाट यांनी लगावलाय.

हेही वाचा : भाजपच्या उमेदवारांसाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवारांच्या उमेदवारांची माघार; पक्षांतर्गत समन्वय की दबाव?

 

ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जलील यांनी हिजाबचा मुद्दा उकरून मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. महायुतीच्या नेत्यांनी जलील यांना त्यावरून जोरदार पलटवार केलाय. जालन्यासह संभाजीनगर शहरात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मतदार आहेत. त्यामुळे हिजाबचा मुद्दा मतदानावर कितपत परिणाम करतं हे निकालानंतरच कळणार आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
jalnamarathi newsJalna Municipal ElectionsHijab

इतर बातम्या

भाजपच्या उमेदवारांसाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवारांच्या उमेदवारा...

महाराष्ट्र बातम्या