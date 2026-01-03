जालना मनपा निवडणुकीत बिहारचा मुद्दा, हिजाबवरून इम्तियाज जलील आक्रमक

नितेश महाजन (प्रतिनिधी) जालना : जालना महापालिकेची निवडणूक (Jalna Municipal Elections) प्रचारात थेट बिहारचा मुद्दा गाजू लागलाय. बिहारमधील व्हायरल व्हिडिओचा दाखला देत इम्तियाज जलील यांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. सोबत हिजाबला हात लावाल तर थेट हात तोडून टाकू असा इशाराही दिलाय. त्यांना भाजप शिवसेनेच्या नेत्यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. पाहू या जालना महापालिका रणधुमाळीत नेमकं काय सुरू आहे.
राज्यात मनपा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. राजकीय पक्षांकडून प्रचारसभेत विकासासह भावनिक मुद्दे उपस्थित करत मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तसेच काहीसं जालन्यातील MIMच्या जाहीर सभेत झालंय..बिहारमध्ये आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्राचे वाटप करण्यात येत होतं..यावेळी मुस्लीम मुलीच्या चेह-यावरील हिजाब मुख्यमंत्री नितीशकुमार आपल्या हाताने खाली सरकवत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याच व्हायरल व्हिडओचा आधार घेत इम्तियाज जलील यांनी थेट भाजपला लक्ष केलंय...सोबतच त्यांनी आपण त्यावेळी घेतलेल्या ठाम भूमिकेचीही त्यांनी आठवण करून देत विरोधकांना थेट इशाराच देऊन टाकलाय.
इम्तियाज जलील यांच्या आक्रमक भाषेला भाजपनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. मआयएमकडे विकासाचा अंजेडा नसल्याने धार्मिक भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा टोला कैलास गोरंट्याल यांनी लगावलाय. शिवसेनेनेही या मुद्द्यावरून इम्तियाज जलील यांच्यावर घणाघाती टीका केलीय..दलाली करणा-यांनी हात पाय तोडण्याची भाषा करू नये असा खोचक टोला संजय शिरसाट यांनी लगावलाय.
ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जलील यांनी हिजाबचा मुद्दा उकरून मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. महायुतीच्या नेत्यांनी जलील यांना त्यावरून जोरदार पलटवार केलाय. जालन्यासह संभाजीनगर शहरात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मतदार आहेत. त्यामुळे हिजाबचा मुद्दा मतदानावर कितपत परिणाम करतं हे निकालानंतरच कळणार आहे.