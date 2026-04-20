रत्नागिरीच्या समुद्रात सापडले स्वतःचा प्रकाश निर्माण करणारे जिवाणू; गुजरातच्या विद्यार्थ्यांचे अनोखे संशोधन

Glowing Bacteria In Maharashtra Ratnagiri Sea Waters : अथांग समुद्र किनारे रहस्यांनी भरलेले आहेत. प्रत्येकालाच समुद्राचे आकर्षण आणि कुतूहल वाटते. समुद्राप्रमाणेच समुद्री जीव देखील तितकेच रहस्यमी आहेत. समुद्रात सागरी जीवांच्या लाखो प्रजाती आढळतात. अनेक नव्या प्रजातींचा शोध घेतला जात आहेय. अनेक नव्या प्रजाती संशोधनात सापडत आहेत. आता महाराष्ट्राचा स्वर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकणातील रत्नागिरीच्या समुद्रात सापडले स्वतःचा प्रकाश निर्माण करणारे जिवाणू सापडले आहेत. गुजरातच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या संशोधनाने सर्वांना अचंबित केले आहे.
गुजरातच्या वडोदरा येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाचा (एमएसयू) एक भाग असलेल्या पादरा येथील एम. के. अमीन कॉलेजच्या दोन विद्यार्थ्यांनी या सागरी जीवाचा शोध लावला आहे. महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संशोधन मानले जात आहे. बी.एस्सी. मायक्रोबायोलॉजीचे हे विद्यार्थी आहेत. अर्णव धामधरे आणि हरिओम पाठक अशी या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. या दोघांनी समुद्राच्या पाण्यात असे जिवाणू शोधले आहेत, जे अंधारात प्रकाश उत्सर्जित करतात. या जिवाणूंना 'बायोल्युमिनेसेंट बॅक्टेरिया' (जैविक प्रकाशमान जिवाणू) म्हटले जाते. गुजरातच्या विद्यार्थ्यांनी केलेले हे संशोधन शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक जगात चर्चेचा विषय बनला आहे.
विद्यार्थ्यांनी या संशोधनाबाबत सांगितले. रात्रीच्या वेळी समुद्र किनाकरे चमकतानाचा भास होतो. प्रत्यक्षात मात्र, हे 'बायोल्युमिनेसेंट बॅक्टेरिया' (जैविक प्रकाशमान जिवाणू). यामुळे गुरुन पाहिल्यास समुद्राच्या लाटा अंधारात चमकताना दिसतात. "आम्ही गेल्या वर्षभरापासून यावर काम करत आहोत. आम्ही या जिवाणूचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याला परिष्कृत करून ओळखायला आम्हाला एक वर्ष लागले. जैवदीप्तिमान जिवाणू खारट पाण्यात टिकून राहतात. या जिवाणूला ओळखायला सहा महिने लागले. किरकोळ समस्यांमुळे त्याला ओळखायला जास्त वेळ लागला." प्राध्यापक देवरशी गज्जर आणि डॉ. प्रिया मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी हे संशोधन केले. जवळपास 11 महिने अथक मेहनत घेतली.