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पुण्याच्या येरवडा जेलबाहेर फटाके फोडून सेलिब्रेशन; ज्याचा वाढदिवस आहे तो सुलतान भाई आतमध्ये

पुण्याच्या येरवडा जेलबाहेर फटाके फोडून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. ज्याचा वाढदिवस होता तो  जेलमध्ये असून एक गुंड आहे. पोलिसांनी  वाढदिवस साजरा करणाऱ्या आरोपीला अटक केली आहे. 

Published: Aug 05, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:44 PM IST
पुण्याच्या येरवडा जेलबाहेर फटाके फोडून सेलिब्रेशन; ज्याचा वाढदिवस आहे तो सुलतान भाई आतमध्ये

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पुण्याच्या येरवडा जेलबाहेर फटाके फोडून सेलिब्रेशन; ज्याचा वाढदिवस आहे तो सुलतान भाई आतमध्ये
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