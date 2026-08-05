/पुण्याच्या येरवडा जेलबाहेर फटाके फोडून सेलिब्रेशन; ज्याचा वाढदिवस आहे तो सुलतान भाई आतमध्ये

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यात गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिला आहे की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार प्रकार घडला आहे. पुण्याच्या येरवडा कारागृहाबाहरे एका गुंडाचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. ज्याच्या बर्थ डे सेलिब्रेट करण्यात तो आत जेलमध्ये आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे.
पुण्यातील येरवडा कारागृहाच्या बाहेर गुंड मित्राच्या बर्थ डे चे जंगी सेलिब्रेशन करण्यात आले. जेल मध्ये असलेल्या गुंड मित्राला वाढदिवस साजरा करणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. शंकर बाळासाहेब भालके असं या आरोपीचे नाव आहे. शंकर बाळासाहेब भालके याचा सुलतान सय्यद नावाचा मित्र या येरवडा जेलमध्ये आहे.
शंकर याने आपल्या गुंड मिञाच्या वाढदिवसानिमित्त जेलबाहेर फटाके फोडून वाढदिवस साजरा केला. इतकचं नाही तर त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडिया वर शेअर केला. त्याच गुंडाला येरवडा पोलिसांनी अटक केली. येरवडा जेलबाहेर फटाके उडवून आरोपीचे उदात्तीकरण करणाऱ्या या आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. जेलमध्ये असलेल्या गुंड मित्राच्या वाढदिवसाचे जेलबाहेर सेलिब्रेशन करताना वाहतुकीस अडथळा निर्माण करून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.
घटनेचा व्हिडिओ तयार करून इन्स्टाग्रामवर प्रसारित करत आरोपीचे उदात्तीकरण केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे पोस्ट ऑफिस चौक परिसरातून संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. येरवडा पोलिसांनी सोशल मीडियावर गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारे किंवा अशा प्रकारचे व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्यांविरोधातही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा येरवडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गीते यांनी दिला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली येरवडा पोलिसांनी ही कारवाई केली.