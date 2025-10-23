कर्जतमध्ये पिसाळलेल्या डुरक्याची नागरिकांमध्ये दहशत, डुरक्याच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू

समृद्धी कोल्हे (प्रतिनिधी) रायगड : वळू चित्रपट तुम्ही पाहिलाच असेल. बिथरलेला एक वळू आख्ख्या गावाला वेठीस आणतो. या बैलाला पकडण्यासाठी आख्खं गाव त्याच्या मागे लागतं. असंच काहीसं कर्जत तालुक्यातील दहिवली गावानं अनुभवलं. एका बैलानं ऐन दिवाळीत इथल्या गावक-यांची झोप उडवली.
कर्जत शहरातील दहिवली परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून या डुरक्यानं परिसरात अक्षरश: धिंगाणा घातलाय. नेहमी शांतपणे चरणारा हा डुरक्या अचानक बिथरला. गावक-यांच्या अंगावर धावून जावू लागला. GFX IN या पिसाळलेल्या बैलाने 22 ऑक्टोबरच्या रात्री आदित्य कनोजिया या 9 वर्षाच्या मुलावर हल्ला करुन त्याला जखमी केलं. त्यानंतर 23 ऑक्टोबरला पहाटे 5च्या सुमारास मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या मंजुळा चव्हाण आणि योगिता थोरवे यांच्यावर हल्ला केला. यात मंजुळा चव्हाण जखमी झाल्या. यानंतर कर्जतच्या श्रीराम पुलावर एका मोटार सायकलवर हल्ला केला. या हल्ल्यात अर्जुन म्हसे यांचा मृत्यू झाला. ललानी परिसर,संजयनगर, श्रीराम पूल या भागात या डुरक्याची एवढी दहशत पसरली की नागरिकांना घराबाहेर पडण्याची भीती वाटू लागली.
डुरक्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनीही प्रयत्न केले. मात्र त्यांनाही यश मिळेना. अखेर हेल्प फाउंडेशनच्या मदतीनं या डुरक्याला जेरबंद करण्यात आलं. ऐन दिवाळीच्या सणात या डुरक्यानं कर्जतकरांना वेठीस धरलं होतं. मात्र हेल्प फाऊंडेशननं डुरक्याला पकडलं आणि ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
बैलाने कोणकोणावर हल्ले केले आणि कधी?
उत्तर: २२ ऑक्टोबरच्या रात्री ९ वर्षीय आदित्य कनोजिया या मुलावर हल्ला करून तो जखमी झाला. २३ ऑक्टोबरला सकाळी ५ च्या सुमारास मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या मंजुळा चव्हाण आणि योगिता थोरवे यांच्यावर हल्ला झाला, ज्यात मंजुळा चव्हाण जखमी झाल्या. यानंतर श्रीराम पुलावर मोटारसायकल चालक अर्जुन म्हसे यांच्यावर हल्ला झाला, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.
हेल्प फाउंडेशनची भूमिका काय होती?
उत्तर: पोलिस आणि गावकऱ्यांच्या अपयशानंतर हेल्प फाउंडेशनने मदत केली आणि बैलाला यशस्वीरीत्या पकडले. यामुळे ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
प्रभावित क्षेत्र कोणते आणि दहशत कशी पसरली?
उत्तर: ललानी परिसर, संजयनगर आणि श्रीराम पूल या भागात बैलाचा धिंगाणा होता. यामुळे गावकऱ्यांची झोप उडाली आणि घराबाहेर पडण्याची भीती वाटू लागली. बैलाच्या हल्ल्यांमुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली.