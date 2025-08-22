English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वारीज चव्हाणांच्या कुटुंबीयांनी मतं चोरली? आरोपांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ

भाजपने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कुटुंबियांवर मतचोरीचा आरोप केला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Aug 22, 2025, 09:51 PM IST
पृथ्वारीज चव्हाणांच्या कुटुंबीयांनी मतं चोरली? आरोपांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा आरोप करत निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. तर महाराष्ट्रातील निवडणुकीतही मतचोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी अनेकदा केला आहे. राहुल गांधींच्या या आरोपांनतर आता भाजपनेही काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. भाजपने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कुटुंबियांवर मतचोरीचा आरोप केला आहे. 

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत मतचोरीचा आरोप केला. या मतचोरीवरून राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी राहुल गांधींनी मतदार यादीत असलेल्या घोळावर प्रेझेंडेशन देत बोट ठेवलं होतं. तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीतही मतचोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. आता राहुल गांधींच्या या आरोपांनंतर भाजपनेही काँग्रेस नेत्यांवर पलटवार केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबियांवर भाजपने मतचोरीचा आरोप केला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण यांचं तीन ठिकाणी मतदान तीन ठिकाणी असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबातील इतरही काही सदस्यांची तीन तीन ठिकाणी मतदार नोंदणी असल्याचा आरोपही भाजपने केला आहे.

तर मतचोरीचं सगळं कॉन्ट्रक्ट राहुल गांधींनीच घेतलं असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला आहे.  तुम्ही निवडणूक आयोगाची वकीला का करत आहात असा सवाल करत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लक्ष केलं आहे. तर पटोले यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केलाय. 

पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण यांनी या तीन ठिकाणी असलेल्या मतदानाचं खापर निवडूणूक आयोगावर फोडलं आहे. मी कराडमधून मलकापूरला रहायला गेल्यानंतर कराडमधील मतदार यादीतील नाव रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाच्या हलगर्जीपणामुळेच तीन ठिकाणं नावं राहिल्याचं इंद्रजीत चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

एकंदरीतच राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांनतर भाजप आणि निवडणूक आयोगावर विरोधकांनी निशाणा साधायला सुरूवात केली होती. मात्र आता भाजपने काँग्रेसचे जेष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाणांवरच आरोप केल्यानंतर आता मतचोरीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आऱोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BJPPrithviraj Chavanvote theft

इतर बातम्या

राज ठाकरेंच्या शहर नियोजनाबाबत सरकारला सूचना, फडणवीस सूचना...

मुंबई बातम्या