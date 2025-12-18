English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजपा-शिवसेनेचं 77 जागांवरुन अडलं! संयुक्त पत्रकार परिषद घेत केली मोठी घोषणा, 'आता ही युती....'

BJP Shivsena Seat Sharing: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेची दादरच्या वसंत स्मृती कार्यालयात बैठक झाली  

शिवराज यादव | Updated: Dec 18, 2025, 08:26 PM IST
BJP Shivsena Seat Sharing: मुंबई महापालिकेच्या 150 जागांवर भाजप आणि शिवसेनेचं एकमत झालंय. शिवसेना आणि भाजपनं ही संयुक्त घोषणा केलीय. उर्वरित 77 जागांपैकी कोण किती जागा लढवणार याचा फैसला लवकरच होणार असल्याची माहिती शिवसेना आणि भाजप नेत्यांनी दिलीय. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेची दादरच्या वसंत स्मृती कार्यालयात बैठक झाली. महायुतीच्या मुंबईतील जागावाटपामध्ये जिंकून येण्याच्या फॉर्म्युलावर भर देण्यात आला. विद्यमान जागा कुणाची यापेक्षा दीडशेहून अधिक जागांवर कोण निवडून येऊ शकतो यावर जागावाटपात चर्चा झाली. 

मुंबईत भाजप शिवसेनेच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटी सुरु आहेत. या जागावाटपाच्या वाटाघाटीत महत्वाचा टप्पा पार पडल्याची घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केलीय. मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांपैकी तब्बल दीडशे जागांवर कोण लढणार आणि कोणती जागा कुणाला सोडणार यावर भाजप शिवसेनेचं एकमत झालंय. जागावाटपात जिंकून येणं हाच निकष ठेवण्यात आल्याचं महायुतीच्या नेत्यांनी सांगितलंय. दिडशे जागा सहज जिंकू असा विश्वासही युतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केलाय. पण हे सांगताना सहमती झालेल्या दीडशे जागांपैकी कुणाच्या वाट्याला किती जागा सुटल्या हे मात्र कोणत्याही नेत्यांनी सांगण्याचं टाळलं.

77 जागांबाबत शिवसेना भाजप आणि आरपीआयची बोलणी सुरु असून येत्या दोन दिवसांत या जागांचंही वाटप पूर्ण होईल असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. एवढंच नाही तर जागावाटपाचा तिढा कायम राहिल्यास फडणवीस आणि शिंदे या जागावाटपाचा तिढा सोडवतील असंही नेत्यांनी सांगितलं. जागावाटप करताना बंडखोरीचं कोणतंही टेन्शन नसल्याचाही निर्वाळा महायुतीच्या नेत्यांनी दिलाय.

मुंबईच्या जागावाटपाचं कसं होणार अशी चिंता महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होती. पण निम्म्यापेक्षा जास्त जागांचं वाटप पहिल्या एक दोन फे-यांमध्येच झालंय. त्यामुळं उर्वरीत 77 जागांचं वाटपही सुरळीत होईल असा आत्मविश्वास महायुतीच्या नेत्यांमधून व्यक्त केला जात आहे. 

