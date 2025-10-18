बुलढाण्याचा कंत्राटदार, आमदाराकडे आली कार

मयुर निकम (प्रतिनिधी) बुलढाणा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वीच बुलढाण्यात महायुतीत मिठाचा खडा पडल्याचं चित्र आहे. भाजप आणि शिवसेना आमने-सामने आलीये. भाजप जिल्हाध्यक्षाने आमदार संजय गायकवाडांवर काही आरोप केलेत. या वादाचं कारण ठरलीये दीड कोटींची डिफेंडर कार. तेव्हा नेमकं प्रकरण काय आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वीच बुलढाण्यात महायुतीतील 2 घटक पक्ष आमने-सामने आलेत. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जुंपल्याचं पहायला मिळतंय. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आता आरोपांच्या फैरी झाडू लागल्यात. सध्या बुलढाण्यात दीड कोटींच्या डिफेंडरची चांगलीच चर्चा सुरू आहे. नुकताच संजय गायकवाड यांचा डिफेंडर गाडीसोबतचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. ती एका ठेकेदाराच्या नावे असून कमिशनच्या स्वरुपात मिळाल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदेंनी केलाय. आगामी निवडणुकांमध्ये बुलढाण्यात युती करायची की नाही यावरून भाजप आणि शिवसेना आमने-सामने आलीये. त्यावरूनच आता आरोप सुरु झालेत.
कही दिवसांपूर्वीच संजय गायकवाडांनी मराठवाड्यातील शेतक-यांना 25 लाख देण्यासाठी आपले 2 प्लॉट विकल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे आता दीड कोटीची गाडी कुठून आली असा प्रश्न भाजपने विचारलाय. त्यावर संजय गायकवाडांनी स्पष्टीकरण दिलंय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवेंनी दीड कोटींच्या डिफेंडरवरून महायुतीतील इतरही नेत्यांच्या महागड्या गाड्यांचा मुद्दा समोर आणलाय. दीड कोटींची डिफेंडर आपली नसल्याचं स्पष्टीकरण संजय गायकवाडांनी दिलंय. मात्र ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर महायुतीतील मित्र पक्षानेच हाच मुद्दा उखरून काढल्यानंतर बुलढाण्यात युतीत फूट पडतेय की काय अशी चर्चा सुरू झालीये.
बुलढाण्यात महायुतीत नेमकं काय वाद सुरू आहे?
उत्तर: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी बुलढाण्यात महायुतीतील (भाजप-शिवसेना) दोन घटक आमनेसामने आले आहेत. भाजप आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) एकमेकांवर आरोप करत आहेत. युती करायची की नाही यावरून वाद सुरू झाला असून, दीड कोटींच्या डिफेंडर कारमुळे तो तीव्र झाला आहे.
दीड कोटींच्या डिफेंडर कार प्रकरणाचा नेमका मुद्दा काय आहे?
उत्तर: शिवसेना (UBT) नेते संजय गायकवाड यांच्या डिफेंडर कारचा व्हिडिओ समोर आला आहे. ही कार एका ठेकेदाराच्या नावावर असून, कमिशनच्या स्वरूपात मिळाल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी केला आहे. भाजपने विचारले की, संजय गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांसाठी २५ लाख देण्यासाठी प्लॉट विकले, तर ही महागड्या कार कुठून आली?
संजय गायकवाड यांनी डिफेंडर कारबाबत काय स्पष्टीकरण दिले?
उत्तर: संजय गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, दीड कोटींची डिफेंडर ही त्यांची स्वतःची नाही. हे प्रकरण निवडणुकांच्या तोंडावर मित्रपक्षाने (भाजप) उखरून काढल्याने युतीत फूट पडतेय का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.