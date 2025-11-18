सुरुवात तुम्ही केली, पण आता... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदेच्या मंत्र्यांवर भयंकर संतापले! महाराष्ट्रातील पक्ष प्रवेशाचा वाद पेटणार

Cm Devendra Fadnavis On shivsena : महाराष्ट्रातील पक्ष प्रवेशाचा वाद आणखी पेटणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी झी 24 तासच्या हाती लागलीय. डोंबिवलीतील पक्षप्रवेशावर शिवसेनेनं फडणवीस यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केलीय. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सुनावलं अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. उल्हासनगरमध्ये सुरुवात तुम्ही केली असं फडणवीसांनी म्हटलंय. इथून पुढे एकमेकांना प्रवेश देऊ नका, दोन्ही पक्षांनी पथ्य पाळा अशा शब्दांत फडणवीसांनी सुनावल्याचं समजतंय.
डोंबिवलीमध्ये भाजपनं एकनाथ शिंदेंना धक्का दिला. शिवसेना युवा नेते अनमोल म्हात्रे यांनी रवीद्र चव्हाणांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. अनमोल म्हात्रे हे स्थायी समितीचे दिवंगत अध्यक्ष वामन म्हात्रे यांचे चिरंजीव आहेत. ते एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. त्यांच्या सोबत अश्विनी अनमोल म्हात्रे यांनही भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.
डोंबिवलीत झालेल्या या पक्षप्रवेशाबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. उल्हासनगरमध्ये सुरुवात तुम्ही केली असं फडणवीसांनी म्हटलंय. इथून पुढे एकमेकांना प्रवेश देऊ नका, दोन्ही पक्षांनी पथ्य पाळा अशा शब्दांत फडणवीसांनी सुनावल्याचं समजत आहे. शिवसेनेचे सर्व नसले तरी काही मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. नंतर शिवसेना मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट सुद्धा घेतली. डोंबिवली प्रवेशावर शिवसेना मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली. उल्हासनगरमध्ये सुरुवात तुम्ही केली. तुम्ही करणार असाल तर चालवून घ्यायचे आणि भाजपाने केले तर चालणार नाही, असे होणार नाही. येथून पुढे आता एकमेकांना प्रवेश देऊ नका, पण पथ्य दोन्ही पक्षांनी पाळावे असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार निधीवाटपावरून शिंदेंच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी आहे. याबाबतच आपले मत मांडण्यासाठी त्यांनी फडणवीस यांची भेट घेतल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर शिवसेना पक्षाला मोठा फटका बसत आहे. शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. नुकतेच कल्याण डोंबीवलीच्या अनेक माजी नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. राज्यभरात भाजपात होत असलेल्या अशाच इन्कमिंगमुळे शिवसेनेत नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेदेखील शिंदे यांचे मंत्री नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.