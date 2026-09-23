/भाजपने केली नव्या टीमची घोषणा! महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी; सर्व राज्यांच्या प्रभारींची यादी जाहीर

BJP New Team : भाजपने नव्या टीमची घोषणा केली आहे. भाजपने महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रभारी नियुक्त केले आहे. सर्व राज्यांच्या प्रभारींची यादी भाजपने जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर महत्वाच्या राज्यांची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
भाजपने 23 सप्टेंबर रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रभारी आणि सह-प्रभारींची यादी जाहीर केली. यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या महत्वाच्या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विनोद तावडे यांची उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून, तर जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा आणि अनंत ओझा यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात एक प्रभारी आणि तीन सह-प्रभारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बैजयंत जय पांडा यांना महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. अमित मालवीय, सदानंद शेट तनवडे आणि कमलजीत सेहरावत यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पंजाबमध्ये डॉ. सतीश पुनिया यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अलका गुर्जर यांची सह-प्रभारी म्हणून काम पाहणार आहेत. राजस्थानमध्ये संजय भाटिया प्रभारी म्हणून काम पाहणार आहेत. तर, कविता पाटीदार आणि कुलजीत चहल यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
स्मृती इराणी यांच्याकडे छत्तीसगडची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर सिद्धार्थ शंभू सह-प्रभारी असतील. हरीश द्विवेदी यांना बिहारचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आले आहे. संगीता यादव आणि रोहन गुप्ता सह-प्रभारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
महाराष्ट्राचे विनय सहस्रबुद्धे यांच्यावर दिल्लीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांची दिल्लीचे प्रभारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तर जामयांग त्सेरिंग नामग्याल आणि दर्शनाबेन जारदोश यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भारती प्रवीण पवार यांची गोव्याचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, अनिल अँटनी सह-प्रभारी असतील. गजेंद्र पटेल यांची झारखंडचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौरभ सिंग आणि निवेदिता सिंग हे सह-प्रभारी असतील. हरीश द्विवेदी हे कर्नाटकचे प्रभारी असून, डॉ. कासम व्यंकटेश्वरलू सह-प्रभारी असतील.
राजकुमार भाटिया यांची लडाखचे प्रभारी म्हणून काम पाहणार आहेत. याव्यतिरिक्त, एम. नागराजा यांची केरळचे प्रभारी म्हणून, तर एम. वेंकटेशन यांची सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जॉर्ज कुरियन यांची लक्षद्वीपचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.