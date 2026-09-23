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भाजपने केली नव्या टीमची घोषणा! महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी; सर्व राज्यांच्या प्रभारींची यादी जाहीर

BJP : भाजपने महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रभारी नियुक्ती केली आहे. सर्वांची यादी भाजपने प्रसिद्ध केली आहे.   महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:29 PM IST
भाजपने केली नव्या टीमची घोषणा! महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांवर मोठी जबाबदारी; सर्व राज्यांच्या प्रभारींची यादी जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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