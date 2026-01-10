बदलापूर लैंगिक अत्याचारातील आरोपीला भाजपाकडून नगरसेवकपद; राऊतांचा फडणवीसांना सवाल, 'हे तुमचं...'

BJP Badlapur School Sexual Assult Case: बदलापूर येथील वादग्रस्त शैक्षणिक संस्थेचे सचिव तुषार आपटे यांना भारतीय जनता पार्टीने कुळगाव–बदलापूर नगरपरिषदेत 'स्वीकृत नगरसेवक' म्हणून संधी दिली आहे. आपटे हे दोन वर्षांपूर्वी राज्याला हादरवणाऱ्या बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील वादग्रस्त शाळा चालवणाऱ्या संस्थेचे सचिव आहेत. या निर्णयावरुन राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे.
"देशभरात अलीकडच्या आलं काही घटना पाहिल्या तर जे लोक राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाशी संबंधित आहेत त्यांना पक्षात स्थान देण्याचे धोरण भाजपाचे आहे. बदलापूरमध्ये जी घटना घडली त्यामुळे बदलापूर दोन दिवस पेटले. या संचालकांनी त्या मुलीची तक्रार नोंद होऊ नये म्हणून पोलिसांवर दबाव आणला होता. नंतर ते फरार झाले, आम्हाला वाटलं होत की ते अजूनही जेल मध्ये आहेत. मात्र आता त्यांना मोठं स्थान दिले आहे. ज्या शाळेत हा प्रकार घडला त्या शाळेच्या संचालकांनी दबा आणला होता भाजपाच्या माध्यमातून की अल्पवयीन मुलीची आणि तिच्या पालकांची तक्रारही घेऊ नये. शाळेचे संचालक फरार झाले. मग ते ठरवून शरण आले. आमच्या माध्यमातून कळतंय की रविंद्र चव्हाण त्यांना पालिकेच्या सभागृहात घोड्यावर बसून घेऊन चालले आहेत. काय चाललंय महाराष्ट्रात?" असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
"संपूर्ण देशात हे सुरु आहे. उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी प्रकरणात भाजपाचा एक नेता आहे तिच्यावर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात ते आता खासदार झालेत. आपटे नावाचे आरएसएस आणि भाजपाशी संबंधित आहेत त्यांना लैंगिक अत्याचाराबद्दल इमान दिलं आहे का? ते निर्दोष सुटले आहेत का? अजून खटला चालू आहे असं असताना उमेदवारी दिली. खटला चालू दिला जात नाही भाजपाकडून. भाविष्यात मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांनाही लवकरच क्लिन चीट देतील," असा टोलाही राऊतांनी लगावला आहे.
"फडणवीसांना काँग्रेसबरोबर युती नको म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली असं म्हणतात. फडणवीसांनी ओवेसींच्या पक्षासोबत वैचारिक मतभेद असून त्यांच्यासोबत युती करणाऱ्यांवर कारवाई करु असं म्हणतात मग लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यासोबत युती चालते का? ते पण त्याला थेट स्वीकृत नगरसेवक करत पालिकेत पाठवत आहात. तुम्ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर थुंकत आहात. तुम्ही देशाला काय संदेश देताय? तुम्ही महाराष्ट्राचे रक्षणकर्ते आहात. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आहेत. हे तुमचं काम आहे का? अत्यंत घृणास्पद प्रकार भाजपाने केला आहे. काँग्रेस, एमआयएमसोबत छुपी युती तुम्ही केलीच आहे. जे प्रकरण महाराष्ट्रात सर्वाधिक गाजलं जनता हादरली. त्यातल्या आरोपींना तुमच्या पक्षात सन्मानाने घेऊन नगरपालिकेत पाठवत आहात ते सुद्धा स्वीकृत पद्धतीने हा लज्जास्पद प्रकार आहे. राज्याच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारं कृत्य भाजपा करतंय," असं राऊत म्हणालेत.
"लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये देऊन असा व्याभिचार घडवताय. त्यांची अब्रू विकत घेत आहेत," अशी टीका राऊतांनी केली आहे.