शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचे बॅनर, ठाण्यात महायुतीमध्ये कोल्डवॉर?

शुभम कोळी, (प्रतिनिधी) ठाणे : ठाण्यात महापौरपदावरुन भाजपनं पुन्हा एकदा बॅनरबाजी केलीय. ठाण्याचा विकास चप्पा चप्पा, सर्वत्र दिसे फक्त आणि फक्त भाजप असा उल्लेख या बॅनरवर आहे. ठाण्यातील खोपट जंक्शन इथं भाजपचे पदाधिकारी अल्केश कदम यांच्याकडून हे बॅनर लावण्यात आलंय. या बॅनरमुळे ठाण्यातलं राजकीय वातावरण तापलंय.
ठाण्याच्या महापौरपदावरुन भाजपनं पुन्हा एकदा बॅनरबाजी केलीय. ठाण्याचा विकास चप्पा चप्पा, सर्वत्र दिसे फक्त आणि फक्त भाजप असा उल्लेख या बॅनरवर आहे. ठाणे महापालिका आणि खुर्चीवर भाजपचं कमळ दाखवण्यात आलंय. ठाण्यातील खोपट जंक्शन इथं भाजपचे पदाधिकारी अल्केश कदम यांच्याकडून हे बॅनर लावण्यात आलंय. मात्र भाजपची ही घोषणा जुनीच असल्याचा दावा भाजपनं केलाय. शिवसेनेकडूनही यावर हातचं राखुनच प्रतिक्रिया दिलीय. तर मनसेनं मात्र महायुतीला थेट एकटं लढून दाखवण्याचं आव्हान दिलंय.
ठाणे महानगरपालिकेवर पहिला झेंडा फडकला तो भगवा. आनंद दिघेंच्या नेतृत्त्वात ठाणे महानगर पालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली होती. तेव्हापासून ठाणे महानगर पालिकेवर शिवसेनेचं निर्विवाद वर्चस्व राहिलंय. मात्र आता शिवसेनेची दोन शकलं झालीत. एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्त्वात शिवसेना ठाण्यावर आपली पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतीये. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं सगळ्यांच्या ठिक-या उडवू आणि 75 जागा जिंकू असा विश्वास संजय राऊतांनी व्यक्त केलाय. मात्र संजय राऊत जे बोलतात त्याच्या नेमकं उलटं होतं असा टोला भाजपनं लगावलाय.
ठाणे शहर म्हणजे एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला मात्र याच बालेकिल्ल्यात एकीकडे मित्रपक्षच सुरुंग लावू पाहात आहे. तर दुसरीकडे प्रतिस्पर्धी पक्षाचं बळही वाढत आहे. या दोन्ही आव्हानांना शिंदेना पेलावं लागणार आहे. त्यामुळे ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची रंगत अधिकच वाढणार आहे.
भाजपने ठाण्यात बॅनरबाजी का केली आणि त्यावर काय लिहिले आहे?
उत्तर: ठाण्यात महापौरपदावर दावा सांगण्यासाठी भाजपने बॅनरबाजी केली आहे. बॅनरवर "ठाण्याचा विकास चप्पा चप्पा, सर्वत्र दिसे फक्त आणि फक्त भाजप" असा उल्लेख आहे. ठाणे महापालिका आणि खुर्चीवर भाजपचे कमळ दाखवले आहे. हे बॅनर खोपट जंक्शन येथे भाजपचे पदाधिकारी अल्केश कदम यांनी लावले आहेत.
ठाणे महानगरपालिकेच्या इतिहासात शिवसेनेची भूमिका काय होती?
उत्तर: ठाणे महानगरपालिकेवर पहिला झेंडा भगवा (शिवसेना) फडकला होता. आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेने सत्ता मिळवली आणि तेव्हापासून निर्विवाद वर्चस्व राहिले. मात्र, आता शिवसेना दोन फोड्यांत विभागली गेली आहे: एकनाथ शिंदे गट ठाण्यावर पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ठाकरे गटाने ठाणे निवडणुकीबाबत काय म्हटले आहे?
उत्तर: ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज ठाकरे?) एकत्र आल्यानंतर संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, सगळ्यांच्या ठिक-या उडवू आणि ७५ जागा जिंकू. मात्र, भाजपने यावर टोला लगावला आहे की, संजय राऊत जे बोलतात त्याच्या नेमकं उलटं होतं.