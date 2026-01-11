English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मतदानाला काही दिवस शिल्लक असताना भाजपने तोडली आमदारांसोबतची यूती

भारतीय जनता पक्ष आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत युती झाली होती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 11, 2026, 06:09 PM IST
अमरावतीत भाजप आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची युती झाली होती. मात्र 87 जागांसाठी भाजपकडून 69 तर युवा स्वाभिमान पक्षाकडून 35 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले होते त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी 87 जागांसाठी 104 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्याने अमरावतीत भाजप आणि युवा स्वाभिमान पक्षाची अभद्र युती झाली झाल्याच पाहायला मिळालं होत मात्र भाजपमधील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधानंतर अखेर भाजप आणि रवी राणांची युती तुटली आहे. काय आहे हा गोंधळ पाहूया झी 24 तास चा स्पेशल रिपोर्ट...

अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना आणि रवी राणांची युवा स्वाभिमान पक्षाची युती होणार असल्याचा बोललं जात होतं मात्र भाजपने सन्मानजनक जागा न दिल्याने शिवसेनेने स्वबळाची तयारी ठेवत स्वबळावर 67 उमेदवार उभे केले त्यानंतर रवी राणा यांच्यासाठी सहा जागा सोडत भाजप आणि रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची युती करण्यात आली. मात्र युती होऊनही रवी राणा यांनी 35 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवल्याने 35 ठिकाणी भाजप आणि युवा स्वाभिमान पक्षाचे उमेदवार एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याने अखेर भाजपने युती तोडल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता 35 जागेवर राहणार विरुद्ध भाजप अशी लढत होणार आहे

भारतीय जनता पक्ष आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाची अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत युती झाली होती. मात्र आता मतदानाला काही दिवस शिल्लक असतांना ही युती तोडण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपने ज्या 6 जागा आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाला दिल्या होत्या त्या 6 ही जागांवर भारतीय जनता पक्षाने अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा दिला अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे अमरावतीचा राजकारणात खळबळ उडाली आहे

दरम्यान भाजप आणि रवी राणांच्या या गोंधळावर यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हे भाजपला उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचं यशोमती ठाकूर यांनी म्हटला आहे. तसेच हा काय गोंधळ आहे हा त्यांचा त्यांनाच माहिती आणि आता हे दोघेही नवरा बायको काय करणार हेही त्यांचं त्यांनाच माहिती पण राजकारणाचा आणि प्रचाराचा स्तर एकदम खालच्या दर्जावर नेण्याचा काम भाजप आणि मित्र पक्षांनी केला असल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे

दरम्यान या संपूर्ण प्रकारावर यांना दंपत्याला विचारला असता या संपूर्ण प्रकारावर बोलल्यास राणा दांपत्याने नकार दिला आहे. त्यामुळे राणा दांपत्य येत्या काळात काय राजकीय खेडी खेळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागला आहे

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

