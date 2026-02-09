भाजपने 2017 चा विक्रम मोडला! संपूर्ण महाराष्ट्रात 410 जागा जिंकल्या

Zilla Parishad Election Result 2026 : नगरपरिषद, नगरपालिका त्यानंतर महापालिका आणि आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळवला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपच सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपने 2017 चा विक्रम मोडला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात 410 जागा जिंकल्या आहेत. या यशासाठी भाजपनं महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया दिली. कोल्हापूर आणि लातूरमध्ये तिन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली आणि तिथेही महायुती पहिल्या क्रमांकावर आली. यावेळी भाजपने 2017 चा स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे. 2017 मध्ये भाजपने 284 जागा जिंकल्या होत्या, तर यावेळी आतापर्यंत 410 जागा जिंकल्या आहेत. पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीने 125 पंचायत समित्यांपैकी 100 हून अधिक जागा जिंकल्या आहेत असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील तिसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सर्वाधिक जागा पटकाविण्यात पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाने महायुतीतील सहकारी पक्षांपेक्षा आणि मविआ आघाडी पक्षांपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात भाजपने महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या दोन्ही नेत्यांचे कौतुक केले आहे.
निवडणूक कोणतीही असो, महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातील जनतेचा मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित NDA वर विश्वास आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणुकीत NDA मिळालेला प्रचंड विजय हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवरील जनतेच्या विश्वासाचा विजय आहे अशी एक्स पोस्ट अमित शाह यांनी केली आहे. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे अभिनंदन केले आहे.