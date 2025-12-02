English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मतदान सुरु असतानाच भाजप उमेदवारने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत केला प्रवेश

मतदान सुरु असताना चक्क भाजप उमेदवाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश  केला आहे. आमदार चिखलीकर यांनी भाजपाला धक्का दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 2, 2025, 05:20 PM IST
मतदान सुरु असतानाच भाजप उमेदवारने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत केला प्रवेश

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात सर्वच पक्षात मोठ्या प्रमाणात पक्ष प्रवेश सुरु आहे. शिवसेना आणि भाजप पक्षात पक्ष प्रवेशाचा वाद शिगेला पोहचला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पक्ष प्रवेशाचा धडाका सुरु आहे. नांदेडमध्ये मतदान सुरु असताना भाजप उमेदवाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. या पक्ष प्रवेशाची राजकारणात जोरदार चर्चा आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मतदान प्रक्रिया सुरु असताना भाजपच्या एका उमेदवाराने चक्क रणांगण सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.  नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील हा पक्ष प्रवेश झाला आहे. लोहा नगरपरिषदेसाठी मतदान प्रक्रिया सुरु असतांना भाजपच्या उमेदवाराने पक्षाला सोड चिट्ठी देत राष्ट्रावादीमध्ये प्रवेश केला. 

प्रभाग 10 ब मधील भाजपचे उमेदवार संजय चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रभागातील राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला त्यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला. मतदानच्या दिवशीच आमदार चिखलीकर यांनी भाजप उमेदवाराला पक्षात घेऊन भाजपाला मोठा धक्का दिला. 

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी बोगस मतदाराला पकडले

जळगावच्या जामनेर मध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी बोगस मतदाराला पकडले. प्रभाग क्रमांक 10 मधील एकलव्य शाळेतील मतदान केंद्रावर या बोगस मतदार तरुणाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले.  बोगस मतदाराला पकडल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करत कारवाईची मागणी केली आहे.  विशेष म्हणजे पकडलेला तरुण स्वतःच मी बोगस मतदाना असल्याचं सांगत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. बोगस मतदार तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात नेला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BJP candidate joined the NCP party. NandedMaharashtra Politicsनांदेडपक्ष प्रवेश

इतर बातम्या

NASAचं वेड जगावर बेतलं असतं? चंद्र खणून काढत...भयावह मोहिमे...

विश्व