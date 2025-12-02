मतदान सुरु असतानाच भाजप उमेदवारने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत केला प्रवेश

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात सर्वच पक्षात मोठ्या प्रमाणात पक्ष प्रवेश सुरु आहे. शिवसेना आणि भाजप पक्षात पक्ष प्रवेशाचा वाद शिगेला पोहचला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पक्ष प्रवेशाचा धडाका सुरु आहे. नांदेडमध्ये मतदान सुरु असताना भाजप उमेदवाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. या पक्ष प्रवेशाची राजकारणात जोरदार चर्चा आहे.
मतदान प्रक्रिया सुरु असताना भाजपच्या एका उमेदवाराने चक्क रणांगण सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील हा पक्ष प्रवेश झाला आहे. लोहा नगरपरिषदेसाठी मतदान प्रक्रिया सुरु असतांना भाजपच्या उमेदवाराने पक्षाला सोड चिट्ठी देत राष्ट्रावादीमध्ये प्रवेश केला.
प्रभाग 10 ब मधील भाजपचे उमेदवार संजय चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रभागातील राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला त्यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला. मतदानच्या दिवशीच आमदार चिखलीकर यांनी भाजप उमेदवाराला पक्षात घेऊन भाजपाला मोठा धक्का दिला.
जळगावच्या जामनेर मध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी बोगस मतदाराला पकडले. प्रभाग क्रमांक 10 मधील एकलव्य शाळेतील मतदान केंद्रावर या बोगस मतदार तरुणाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले. बोगस मतदाराला पकडल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करत कारवाईची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे पकडलेला तरुण स्वतःच मी बोगस मतदाना असल्याचं सांगत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. बोगस मतदार तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात नेला आहे.