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...तरच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला सत्तेत घेऊ, भाजपाची भूमिका; BJP ने NCP ला घातलेली एकमेव अट कोणती?

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधील 10 पैकी 9 आमदार सत्तेत सहभागी होण्यासाठी तयार असतानाच दुसरीकडे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एक अट ठेवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:39 AM IST
...तरच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला सत्तेत घेऊ, भाजपाची भूमिका; BJP ने NCP ला घातलेली एकमेव अट कोणती?
Image Credit: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसमोर भाजपाची अट (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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...तरच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला सत्तेत घेऊ, भाजपाची भूमिका; BJP ने NCP ला घातलेली एकमेव अट कोणती?
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