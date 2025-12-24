"ही युती म्हणजे केवळ...", ठाकरे बंधूंच्या युतीवर बावनकुळेंचा हल्ला बोल

Thackeray Brothers Alliance Update: सध्या ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले आहे. आज 24 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता शिवेसेना प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वरळी येथील ब्लू सी हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेत युतीची घोषणा केली. दरम्यान, या युतीबाबत भाजपचे महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टिका केली आहे.
ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, "ही युती म्हणजे केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा प्रयत्न आहे. मुंबई तोडण्यावरून उद्धव ठाकरे राजकारण करत आहेत. ही कॅसेट जुनी आहे. मुंबई तोडणे, व्होट चोरी हे मुद्दे जुने झाले. ते स्वतःची माणसे टिकवू शकले नाहीत. आमदार, खासदार आणि लोकही त्यांना सोडून गेले. त्यांना उमेदवार मिळत नाहीत. विकासाचा अजेंडा ठाकरेंकडे नाही."
तसेच, "महाराष्ट्रात भावनिक नाहीतर विकास चालणार आहे. ठाकरेंना सर्वात कमी मते मिळणार नाहीत. ठाकरे हे रंग बदलणारे आहेत. तसे ते करत आहेत. निवडणूक लढा आणि जिंकून दाखवास, आता उगाच भावनिक बोलून काही होणार नाही. सगळ्या निवडणूकीत मोठा पराभव झाला, नगरपालिकेत ठाकरेंचे 8 उमेदवार निवडून आले. त्यांचे लोक शिंदेंकडे जात आहेत. नगरपालिकेत जशी अवस्था झाली, तशीच स्थिती मुंबई महापालिकेच्या निकालात ठाकरेंची होईल." असा टोलाही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी लगावला आहे.
गेल्या बऱ्याच काळापासून सर्वत्र ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चा होत होत्या. या विषयी अनेक बैठका झाल्या, सभा झाल्या. आणि आज अखेर ठाकरे बंधूंनी कार्यकर्ते आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत युतीची घोषणा केली. दरम्यान आता युती झाली असली तरी, ठाकरे बंधूंसमोर उत्तर भारतीय मतदार वळवण्याचे आव्हान, एकत्रित वचननामा जाहीर करत मतदारांपर्यंत पोहोचणे अशी अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या 29 महापालिकांसाठी निवडणुकांचा कार्यक्रमानुसार 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान केले जाईल आणि 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. माहितीनुसार, येत्या महापालिका निवडणूकांमधील 7 महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आहेत. या निवणूकांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले आहे.