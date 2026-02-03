English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठी बातमी! मीरा भाईंदरमध्ये अमराठी महापौर विराजमान! डिंपल मेहतांची लागली वर्णी, मोठ्या वादाची शक्यता

Mira Bhayander Municipal Corporation Mayor: मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी डिंपल मेहता यांची वर्णी लागली आहे. तर उपमहापौरपदी ध्रुवकिशोर पाटील विराजमान होणार आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 3, 2026, 03:19 PM IST
Dimple Mehta elected as Mira Bhayander Municipal Corporation Mayor: मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी डिंपल मेहता यांची वर्णी लागली आहे. तर उपमहापौरपदी ध्रुवकिशोर पाटील विराजमान होणार आहेत. डिंपल मेहता या आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या वहिनी आहेत. डिंपल मेहता दुसऱ्यांदा महापौर झाल्या झाल्या आहेत. तर ध्रुवकिशोर पाटील हे नरेंद्र मेहता यांचे अत्यंत जवळचे व विश्वासू म्हणून ओळखले जातात.  आज दोघांनी आज आपल्या पदाचा कारभार सांभाळला आहे. दोघांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आमदार नरेंद्र मेहता यांचे आभार मानले आहेत.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार डिंपल मेहता यांची एकमताने महापौरपदी निवड झाली आहे.  19 नगरपालिकांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर महापौर निवड प्रक्रियेचा भाग म्हणून मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आवारात ही निवडणूक झाली. मराठी एकीकरण समितीच्या विरोधाला न जुमानता मतदान संपले आणि डिंपल मेहता यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. मराठी एकीकरण समितीने केवळ मराठी महापौरच हवा असा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु भाजपने या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवली.

अर्ज मागे घेण्याच्या कालावधीत कोणत्याही उमेदवाराने आपला अर्ज मागे घेतला नाही. मतदानादरम्यान, 78 भाजपा नगरसेवक आणि एका अपक्ष नगरसेवकाने डिंपल मेहता यांच्या बाजूने मतदान केलं. अशा प्रकारे, एकूण 79 मतांसह, डिंपल मेहता महापौरपदी निवडून आल्या. या प्रक्रियेदरम्यान, महानगरपालिकेच्या सभागृहात विरोध आणि पाठिंबा दोन्हीचे स्पष्ट चित्र दिसून आले.

उपमहापौर निवड आणि मतांचे गणित

उपमहापौरपदासाठी महापौरांसह मतदान झालं. भाजपाचे ध्रुवकिशोर पाटील यांना एकूण 79 मते मिळाली आणि ते मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या उपमहापौरपदी नियुक्त झाले.

मीरा-भाईंदर विकास आघाडीच्या 16 नगरसेवकांनी काँग्रेसच्या उमेदवार रुबिना शेख यांना पाठिंबा दिला. डिंपल मेहता यांना 79 मतं मिळाली, तर रुबिना शेख यांना 16 मतं मिळाली. अशा प्रकारे डिंपल मेहता मोठ्या फरकाने विजयी झाल्या. मतदानाच्या आकडेवारीवरून भाजपची सभागृहात स्थिती मजबूत असल्याचे स्पष्ट झाले.

डिंपल मेहता यांच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवरून वादंग 

डिंपल मेहता अमराठी महापौर असल्याने शहराच्या राजकारणात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. मराठी एकीकरण समितीने मनसेसह महापालिकेबाहेर निदर्शने केली आणि फक्त मराठी महापौरांची मागणी पुन्हा मांडली.

दरम्यान, भाजप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी समितीवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की, समितीने यापूर्वी 28 भाजपा नगरसेवकांना पराभूत करण्यासाठी उबाठा आणि मनसेला पाठिंबा दिला होता आणि त्याचे परिणाम आता निदर्शने होत आहेत. गीता जैन यांच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीला आणि नरेंद्र मेहता यांच्या आमदारपदाच्या निवडणुकीला विरोध का झाला नाही? असा प्रश्नही सरनाईक यांनी उपस्थित केला. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

