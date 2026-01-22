भाजपाची शिंदेंवर कुरघोडी... आरक्षण जाहीर होताच तासाभरात महापौरपदाच्या उमेदवाराची घोषणा; म्हणाले, 'आम्हाला...'

Thane Mayor : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. ठाण्यात शिवसेना (Shivsena) आणि भाजपा (BJP) यांनी युतीमध्ये निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत शिवसेनेला आतापर्यंत कधीही मिळालं नव्हतं तेवढ्या जागांवर यश आलं. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेनं 75 जागा जिंकल्या तर 28 जागांवर भाजपने विजय मिळवला. युतीत निवडणूक लढवली असली तरी शिवसेनेला ठाण्यात स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. त्यानंतर 22 जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाकडून महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाली. यात ठाणे महापालिकेचं (Thane Municipal Corporation) महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय. आरक्षण जाहीर झाल्याच्या तासाभरातच भाजपने देखील ठाण्यात महापौर पदावर दावा केलाय. एवढंच नाही तर त्यांनी थेट महापौर पदाकरता उमेदवाराचं नाव सुद्धा जाहीर केलंय.
ठाणे महापालिकेचं (Thane Municipal Corporation) महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय. त्यानंतर आता ठाण्यात महापौर पदाकरता भाजपा आग्रही झालंय. महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याच्या तासाभरातच आमदार निरंजन डावखरे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ठाण्यात भाजप महापौर पदाकरता भाजपा आग्रही असल्याचं म्हटलं. त्यांनी म्हटलं की, 'महापौर आरक्षण जाहीर झालंय. आमच्याकडे एस सी उमेदवार निवडून आलेत. प्रभाग क्रमांक १५ मधून निवडून आलेले सुरेश कांबळे हे एस सी वर्गातून आहेत. कोअर कमिटी ठरवेल कोणाचे नाव निश्चित करायचे, पण आमची मागणी आहे आम्हाला अडीच वर्षे महापौर पद द्यावे. कारण त्या पदाचा कारभार समजण्यात एक वर्ष निघून जातो'.
ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाकरिता अनुसूचित जातीय प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर आता शिवसेनेतून तीन नगरसेवकांची नावं महापौर पदासाठी चर्चेत आहेत. यात शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका विमल भोईर यांच्यासह पहिल्यांदा निवडून आलेल्या डॉ. दर्शना जानकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तर पुरुषांमध्ये गणेश कांबळे यांच्या नावाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हेही वाचा : मुंबईच्या महापौर सोडतीत चीटिंग? ठाकरेंचा महापौर होऊ नये म्हणून सिस्टमच बदलली? शिवसेना नेत्यांकडून सभात्याग
ठाणे महापालिका निवडणूक 2017 रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार शिवसेना शिंदे गटाचे 75 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर 28 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाल्या आहेत. AIMIM च्या उमेदवारांनी 5 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने 11, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने 9 तर शिवसेना UBT ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. एम आय एमला - 5 जागा तर 1 अपक्ष उमेदवार निवडून आलेला आहे.