  • भाजपाची शिंदेंवर कुरघोडी... आरक्षण जाहीर होताच तासाभरात महापौरपदाच्या उमेदवाराची घोषणा; म्हणाले, आम्हाला...

भाजपाची शिंदेंवर कुरघोडी... आरक्षण जाहीर होताच तासाभरात महापौरपदाच्या उमेदवाराची घोषणा; म्हणाले, 'आम्हाला...'

Thane Mayor : ठाणे महापालिकेचं महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय. आरक्षण जाहीर झाल्याच्या तासाभरातच भाजपने देखील ठाण्यात महापौर पदावर दावा केलाय. एवढंच नाही तर त्यांनी थेट महापौर पदाकरता उमेदवाराचं नाव सुद्धा जाहीर केलंय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 22, 2026, 03:47 PM IST
भाजपाची शिंदेंवर कुरघोडी... आरक्षण जाहीर होताच तासाभरात महापौरपदाच्या उमेदवाराची घोषणा; म्हणाले, 'आम्हाला...'
Photo Credit - Social Media

Thane Mayor : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. ठाण्यात शिवसेना (Shivsena) आणि भाजपा (BJP) यांनी युतीमध्ये निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत शिवसेनेला आतापर्यंत कधीही मिळालं नव्हतं तेवढ्या जागांवर यश आलं. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेनं 75 जागा जिंकल्या तर 28 जागांवर भाजपने विजय मिळवला. युतीत निवडणूक लढवली असली तरी शिवसेनेला ठाण्यात स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. त्यानंतर 22 जानेवारी रोजी नगरविकास  विभागाकडून महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाली. यात ठाणे महापालिकेचं (Thane Municipal Corporation) महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय. आरक्षण जाहीर झाल्याच्या तासाभरातच भाजपने देखील ठाण्यात महापौर पदावर दावा केलाय. एवढंच नाही तर त्यांनी थेट महापौर पदाकरता उमेदवाराचं नाव सुद्धा जाहीर केलंय. 

ठाण्यात महापौर पदाकरता भाजपा आग्रही : 

ठाणे महापालिकेचं (Thane Municipal Corporation) महापौर पद हे अनुसुचित जातीय प्रवर्गासाठी जाहीर झालंय. त्यानंतर आता ठाण्यात महापौर पदाकरता भाजपा आग्रही झालंय. महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याच्या तासाभरातच आमदार निरंजन डावखरे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ठाण्यात भाजप महापौर पदाकरता भाजपा आग्रही असल्याचं म्हटलं. त्यांनी म्हटलं की, 'महापौर आरक्षण जाहीर झालंय. आमच्याकडे एस सी उमेदवार निवडून आलेत.  ⁠प्रभाग क्रमांक १५ मधून निवडून आलेले सुरेश कांबळे हे एस सी वर्गातून आहेत. कोअर कमिटी ठरवेल कोणाचे नाव निश्चित करायचे, ⁠पण आमची मागणी आहे आम्हाला अडीच वर्षे महापौर पद द्यावे. कारण त्या पदाचा कारभार समजण्यात एक वर्ष निघून जातो'. 

शिवसेनेतून 'या' तीन नावांची चर्चा : 

ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदाकरिता अनुसूचित जातीय प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर आता शिवसेनेतून तीन नगरसेवकांची नावं  महापौर पदासाठी चर्चेत आहेत. यात शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका विमल भोईर यांच्यासह पहिल्यांदा निवडून आलेल्या डॉ. दर्शना जानकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तर पुरुषांमध्ये गणेश कांबळे यांच्या नावाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा : मुंबईच्या महापौर सोडतीत चीटिंग? ठाकरेंचा महापौर होऊ नये म्हणून सिस्टमच बदलली? शिवसेना नेत्यांकडून सभात्याग

 

ठाणे महापालिकेत कोणत्या पक्षाचे किती नगरसेवक?

ठाणे महापालिका निवडणूक 2017 रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार शिवसेना शिंदे गटाचे 75 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर 28 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाल्या आहेत. AIMIM च्या उमेदवारांनी 5 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने 11, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने 9 तर  शिवसेना UBT ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. एम आय एमला - 5 जागा तर 1 अपक्ष उमेदवार निवडून आलेला आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Thanemarathi newsThane municipal electionsthane mayor

