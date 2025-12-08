'नागपूरचा सत्यानाश, महिला अधिकाऱ्यांना...' अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तुकाराम मुंढेंच्या राजीनाम्याची मागणी!

Tukaram Munde: नागपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजप तुकाराम मुंडेंच्या विरोधात आक्रमक दिसली. भाजप आमदारांकडून यावेळी तुकाराम मुंढे यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी झी 24 तासशी संवाद साधत त्यामागची कारणेही सांगितली आहेत.
तुकाराम मुंढे कोविडच्या काळात नागपूर महानगरपालिकेत रुजू झाले, त्यामध्ये त्यांच्या सात महिन्याच्या कार्यकाळात गौरप्रकार केले. एखाद्या साइटवर ते गेले तर मीडियाला माहीत होता मात्र संबंधित अधिकारी घरी झोपून राहत होता. तुकाराम मुंढे यांना स्मार्ट सिटीचे अधिकार दिले नव्हते. त्यांनी बिल्डर आणि वीस कोटी रुपयांच्या चेकवर स्वतः सही केली आणि बिल्डरच्या घशात टाकले. त्यावेळी महापौर असलेले संदीप जोशी आणि भाजप गट नेते संदीप जाधव यांनी बँकेच्या पुराव्यासहित सदर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला होता आणि एफआयआर दाखल झाल्याचे आमदार खोपडे म्हणाले.
स्मार्ट सिटीत महिला अधिकारी होते. त्यांनी सही करण्यास मनाई केली, त्यावेळी मुंडे यांनी त्या महिला अधिकाऱ्यांना टॉर्चर केलं आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे पहिल्यांदा घडलं की एखाद्या आईएएस अधिकाऱ्याविरुद्ध दोन महिलांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. परंतु त्यावेळी उद्धव ठाकरेंचं सरकार होतं आणि देशमुख गृहमंत्री होते त्यामुळे त्यांच्या दबावाखाली काही होऊ शकले नसल्याचे भाजप आमदार म्हणाले.
माहितीच्या अधिकारात आम्ही माहिती मागितली. त्यांना अधिकार नसतानाही पाच वर्षे त्या पदावर दाखवण्यात आलं, परंतु तसं असतानाही ते आदेश रद्द करण्याचे मागणी आम्ही केली. आम्ही या विरोधात लक्षवेधी दाखल केलेली आहे मुंडे यांनी करोना काळात कोविडच्या काळात नागपूरचा कसा सत्यानाश केला. आता आम्ही लक्षवेधीच्या माध्यमातून तुकाराम मुंढे यांना ताबडतोब डिसमिस करावा आणि त्यांची चौकशी मुख्य सचिवाच्या माध्यमातून व्हावी अशी मागणी केली आहे.
