Marathi News
...म्हणून तब्बल 5 वर्षांनी राम कदमांनी कापले केस! सर्वांसमोर केसांना लावली कात्री; Video Viral

Ram Kadam Haircut Video: आपल्या विधानांमुळे चर्चेत असेलले राम कदम सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत असून त्यांनीच आपल्या सोशल मीडियावरुन शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे त्यांच्या हेअरकटची चर्चा होत असल्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 19, 2025, 08:15 AM IST
सोशल मीडियावर व्हिडीओ चर्चेत

Ram Kadam Haircut Video: आपल्या वक्त्यांमुळे सतत चर्चेत असणारे मुंबईतील घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राम कदम यांनी आपला लूक बदलला आहे. तब्बल पाच वर्षानंतर राम कदम यांनी आपले केस कापले आहेत. विशेष म्हणजे राम कदम यांनी दिलेला एक शब्द पूर्ण केल्यानंतर केसांना कात्री लावली आहे. राम कदमांनी त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक नागरिकांसमोर केशकर्तनाचा कार्यक्रम केला. राम कदम यांनी एक संकल्प पूर्ण केल्याने दिलेल्या शब्दानुसार त्यांनी केस कापले.

नेमका हा संकल्प काय?

खरं तर घाटकोपर पश्चिममधील डोंगराळ भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाण्याचा एक विशेष प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. भाजप आमदार राम कदम यांच्या प्रयत्नाने हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून, त्यामुळे हजारो रहिवाशांना मुबलक पाणी मिळणार आहे. वर्षानगर आणि आनंदगढ नाका (वार्ड क्र. 123) सारख्या भागांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्या होती. पाच वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा राम कदम यांच्याकडे यासंदर्भात स्थानिकांनी तक्रार नोंदवत या समस्येवर उपाय काढण्याची मागणी केली. या ठिकाणी परिस्थिती इतकी बिकट होती की रहिवाशांना रोजच्या गरजांसाठीही पाणी मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. समस्येचं गांभीर्य लक्षात घेत या समस्येसंदर्भात जनजागृती निर्माण करण्यासाठी आणि काम पूर्ण करुन घेण्यासाठी समस्या सुटेपर्यंत केस न कापण्याचा संकल्प राम कदम यांनी घेतला होता. 

18 डिसेंबर 2025 रोजी राम कदमांचा संकल्प पूर्ण झाला. घाटकोपर पश्चिममध्ये 2.07 कोटी लीटर क्षमतेची नवीन पाण्याची टाकी आणि चार किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन तयार झाली आहे, ज्यामुळे येथील पाण्याची समस्या सुटली आहे. या यशानंतर राम कदम यांनी सार्वजनिक ठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत केस कापले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यात ते आपले लांब केस ट्रिम करताना दिसत आहेत. 

नवीन यंत्रणा कशी आहे?

वर्षानगर येथे असलेल्या विद्यमान सहा लाख लीटर टाकीसहीत आता नवी 18 लाख लीटर क्षमतेची टाकी बसवण्यात आली आहे. दुसरीकडे आनंदगढ नाका येथे विद्यमान 18 लाख लीटर टाकीसोबत 22 लाख लीटरची नवी टाकी बसवण्यात आल्याने दुप्पट पाणी मिळणार आहे. या दोन्ही टाक्यांच्या माध्यमातून वॉर्ड 123 ला 40 लाख लीटर अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. तसेच भांडुप येथून घाटकोपरपर्यंत चार किलोमीटर लांबीची आणि तीन फूट रुंदीची समर्पित पाइपलाइन तयार करण्यात आली आहे. या पाइपलाइनचं 90% काम पूर्ण झालं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
BJPmlaram kadamViral VideoMumbai

