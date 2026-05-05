नांदेड महापालिकेत भाजप - एमआयएमचं साटंलोटं? भाजपकडून एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद

शिवराज यादव | Updated: May 5, 2026, 10:29 PM IST
नांदेड महानगरपालिकेत विरोधी पक्षनेते पद निवडीवरून वाद निर्माण झालाय. एम आय एम चे संख्याबळ 14 असताना त्यांना विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आलंय. मात्र काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे संख्याबळ एकूण 15 असताना त्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करत काँग्रेसने न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतलाय. सर्वात जास्त जागा जिंकले त्यांना की आघाडी यांना विरोधी पक्षनेते पद द्यायचं यावरून पेच निर्माण झाला होता. काल महापौरांनी एम आय एम ला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली. यावरून आता मात्र काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. विरोधी पक्षनेते पद भाजपने एमआयएमला गिफ्ट दिल्याचाही आरोप काँग्रेसने केलाय. 

काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची निवडणुकीपूर्वी आघाडी असून त्याची नोंदणी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आहे. त्यामुळे नियमानुसार काँग्रेस आणि वंचित आघाडीचा विरोधी पक्षनेते पदावर दावा आहे. महापालिका निवडणुकी अगोदर काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या तब्बल 14 माजी नगरसेवकांनी एम आय मध्ये प्रवेश केला होता. हा प्रवेश नांदेड भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या आदेशावरून झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊन भाजपाला फायदा व्हावा यासाठी एमआयएम ने आणि भाजपाने छुपी कमिटमेंट केली होती. त्यानुसारच एमआयएम ला विरोधी पक्षनेत्याचे गिफ्ट देण्यात आले आहे असा आरोप काँग्रेसने केलाय. या विरोधात आता काँग्रेस न्यायालयात दाद मागणार आहे

तर काँग्रेसचा आरोप महापौरांनी फेटाळलाय. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याचं महापौर कविता मुळेंनी म्हटलंय. महापौर जरी सर्व नियमानुसार केलं असं म्हणत असतील तरी निवडणुकीआधीपासूनच भाजप आणि एमआयएममध्ये साटंलोटं असल्याचे आरोप काँग्रेसकडून केले जातायत. 

भाजप आणि एमआयएमची छुपी युती असल्याचा हा आरोप काही पहिल्यांदा होत नाहीये. या आधी अकोट नगरपरिषदेत भाजप आमि एमआयएम एकत्र आले होते. त्यानंतर अचलपुर नगरपालिकेतही काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी भाजप एमआयएम एकत्र आले होते. अर्थात यावरुन टीका सुरु झाल्यावर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला. पण ही चर्चा मात्र अधून मधून सुरु असते. त्यात आता भाजपने एमआयएमला विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याने नवा वाद तयार झालाय. त्यामुळे कोर्ट याबाबतीत काय निर्वाळा देतं हे बघावं लागेल. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

