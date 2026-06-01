/भाजपाच्या 11 उमेदवारांच्या यादीतील एक नाव सर्वाधिक चर्चेत; पवार कुटुंबाशी जोडणार आहेत नातं, कोण आहेत अरुण लखानी?

भाजपने विधान परिषदेच्या 11 उमेदवारांची नावं घोषित केली. पण त्यात सर्वाधिक चर्चा आहे एका नावाची. ते नाव म्हणजे अरुण लखानी. चंद्रपूर गडचिरोली वर्धा विधानपरिषदेसाठी भाजपकडून त्यांना उमेदवारी देण्यात आलीये. त्यांच्या नावाची चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे ते राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंचे व्याही आहेत. म्हणजेच सुळेंच्या मुलीचे होणारे सासरे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा बघायला मिळतायत. पण एवढीच त्यांची ओळख नाहीये.
लखानी कुटुंब मुळचं बुलडाणा जिल्ह्यातल्या मलकापुरचं
लखानी कुटुंब हे 3 पिढ्यांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सक्रीय
सध्या भाजपच्या सहकोषाध्यक्षपदाची त्यांच्यावर जबाबदारी
विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक
नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणविसांचे निकटवर्तीय
सुप्रिया सुळेंच्या मुलीचे होणार सासरे, सुळेंचे व्याही
त्यातच लखानींच्या नावाची घोषणा होताच चर्चा होतेय ती मात्र पवार - सुळे नात्याची. यामुळेच लखानींवर राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते असा टोला संजय राऊतांनी लगावलाय. पण त्याचबरोबर लखानी जन्मतःच संघाचे असल्याचंही म्हटलंय. तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाच्या अंबादास दानवेंनी मात्र लखानी सुळेंचे व्याही आहेत म्हणून त्यांना उमेदवारी देऊ नये का असं म्हणत लखानी सुळेंच्याच विचारांचे असणं आवश्यक आहे का असा सवाल केलाय.
एकीकडे लखानींच्या उमेदवारीवरुन शिवसेना युबीटीमध्ये 2 वेगवेगळी मतं असताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी मात्र यासोबत पवारांचा काया संबंध असा प्रश्न करत भाजपला कार्यकर्त्यांचा विसर पडला असून त्यांना उद्योगपतीच लागतात अशी टीका केलीये. तर याला उत्तर देताना लखानी हे 3 पिढ्यांपासून संघाचं आणि भाजपचं काम करतायत असं उत्तर नवनाथ बन यांनी दिलं.
आता अरुण लखानींच्या उमेदवारीवरुन एवढं सगळं सुरु असताना पवार कुटुंब मोठं आहे पण त्यांच्यासोबत नातं तयार झाल्याने या चर्चा होत राहतील पण आम्ही दोघंही आमच्या पक्षांचं काम प्रामाणिकपणे करतोय असं लखानींनी म्हटलंय.
पवार कुटुंबासोबत नातं जुळल्याने या सगल्या चर्चा राजकीय वर्तुळात होत राहतील. पण एकाच कुटुंबात, एकाच घरात असूनही वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका, पक्ष महाराष्ट्राने बघितले आहेत. त्यामुळे अशा चर्चांना फार अर्थ नाही. आता उमेदवारी अर्ज लखानींनी भरलाय. निवडणुकीचं घोडा मैदाना देखील जवळ आहे. त्यात नेमकं काय होतं हे बघावं लागेल.