अशोक खरातकडे 'या' बड्याने नेत्याने रक्ताने आंघोळ केली; आतापर्यंतचा सर्वात खळबळजनक दावा

शिवराज यादव | Updated: Mar 26, 2026, 11:51 AM IST
Gopichanda Padalkar Biggest Claim over Ashok Kharat: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटलांनी मुलाच्या प्रगतीसाठी रक्ताने आंघोळ केली असा खळबळजनक दावा भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. आता हे रक्त कोणाचे होते काय माहित की यांनी नरबळी दिला आहे? अशी शंकाही त्यांनी बोलून दाखववली आहे. यांच्या घरी दोन दिवस खरात गेले होते तिथे तांत्रिक पूजा करण्यात आली असा त्यांचा दावा आहे. जंयत पाटलांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

जयंत पाटील एकीकडे आम्ही पुरोगामी आहेत, आम्ही देवाला मानत नाही असं बोलतात आणि दुसरीकडे खरात यांच्याकडे जाऊन पूजा, तंत्रमंत्र करत लोकांना, मतदारांना फसवतात.  जयंत पाटील यांनी आपल्या मुलाच्या प्रगतीसाठी रक्ताने आंघोळ केली. आता हे रक्त कोणाचे होते काय माहित की यांनी नरबळी दिला आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. 

अशोक खरातने पहिला खून कोणाचा केला? जितेंद्र आव्हाडांनी नावासकट सगळंच सांगितलं; '38 आमदारांनी करंगळ्या कापल्या'

 

"तुम्ही देवाला मानता, मग लोकांना का फसवत आहात? तुम्ही तुमच्या मतदारांना फसवून त्यांची मतं घेत आहात. तुमची विचारसरणी पुरोगामी आहे सांगून फसवणूक केली आहे. जयंत पाटील सुसंस्कृत माणूस आहे असं सगळीकडे वातावरण आहे, मी तरी मानत नाही. त्यांच्यावर फार चांगले संस्कार झाले आहेत. मग हा कुठला संस्कार आहे की जो बाबा गर्भवती बाईवर अत्याचार करतो, तो जयंत पाटलांचा गुरु आहे. याच्यावर खुली चर्चा झाली पाहिजे", असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

जो बाबा महिलांच्या पतीला बाहेर बसवायचा, पारदर्शक काचेच्या आत असले अत्याचाराचे उद्योग ऑफिसात करायचा. त्यांचे हे सगळे भक्त आहेत. जयंत पाटलांची चौकशी होण्याची गरज आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. रोहित पवार देव न मानणारे हेही कामाख्या देवीला गेले होते त्याचा फोटो ही माझ्याकडे आहे असाही दावा त्यांनी केला. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

BJPGopichanda PadalkarAshok KharatJayant Patil

