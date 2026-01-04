'ठाकरेंचा महापौर झाला तर...', पालिका निवडणुकीआधी भाजपकडून उबाठा-मनसे युतीवर खळबळजनक आरोप

Amit Satam On UBT MNS: भाजप प्रवक्ते अमित साटम यांनी पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले. उद्धव ठाकरेंनी 3 लाख कोटी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. यात 1 लाख 46 कोटींचा स्कॅम, शिक्षण घोटाळा, पाणी प्रकल्प रद्द करून केलेला घोटाळा, कचऱ्याचा घोटाळा, जाहिरातीच्या उत्पन्नात भ्रष्टाचार आणि 1700 बार-रेस्टॉरंटमधून वसुली अशा अनेक प्रकरणांचा समावेश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संजय राऊत जेलमध्ये गेले होते, असा उल्लेख करून ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंना त्यांनी किती पैसे 'खाल्ले' हे माहीत आहे. हा भ्रष्टाचार हिंदुत्व सोडण्यासारखाच असल्याचे म्हणत त्यांनी ठाकरेंना डिवचले.
साटम यांनी मुंबईत रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, अशी स्थिती उद्धव ठाकरेंच्या काळात असल्याचे सांगितले. 10 वर्षांत 21 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही रस्ते खराब आहेत. वर्षानुवर्षे ही समस्या कायम असल्याचे साटम म्हणाले. कोस्टल रोडचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे, उद्धव ठाकरेंच्या काळात तारखाही ठरत नव्हत्या. पृथ्वीराज चव्हाणांची संकल्पना असली तरी फडणवीसांनी परवानग्या मिळवल्या, असेही त्यांनी सांगितले.
महालक्ष्मी कोविड सेंटर बिल्डरसाठी उभारले गेले, बॉडी बॅग आणि पीपीई किटमध्येही भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप साटम यांनी केला. पाकिस्तानच्या पत्रकार फहाद हुसेनने ट्विट करून महाराष्ट्रातील कोविड स्थिती पाकिस्तानपेक्षा वाईट असल्याचे म्हटले होते. स्टँडिंग कमिटीमध्ये उद्धव ठाकरेंचीच माणसे होती, रिमोट कंट्रोलने ते चालवत असत, असा आरोप साटम यांनी केला.
उद्धव ठाकरेंचा महापौर झाला तर मुंबई पाकिस्तान होईल, असा खळबळजनक आरोप साटम यांनी केला. ते म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी 25 वर्षांत मराठी माणसासाठी एकही काम दाखवावे, आम्ही 10 कामे दाखवतो. बीडीडी चाळीत आम्ही घरे दिली, तुम्ही मातोश्री 2 बनवली. पुढच्यावर्षी गणपती-दिवाळीला ठाकरेंची टोळी एकत्र दिसणार नाही. ते आता मराठी माणसाचे नाहीत, तर रशीद मामू, चंगद मुलतानी, हारून खान यांचे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
राहुल नार्वेकरांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज काढून गुन्हा दाखल करावा, असे साटम म्हणाले. विधानसभा अध्यक्षांना घेरणे गुन्हा असल्याचे साटम म्हणाले. मनसेच्या लावरे को व्हिडिओवरही त्यांनी भाष्य केले. मराठी माणसाला बदनाम करण्याचे काम आहे. ममदानीबाबत भारत तेरे तुकडे होंगे म्हणणाऱ्यांसोबत आदित्य ठाकरेंनी स्टेज शेअर केले. महाराष्ट्रची लाडकी बहीण योजना धर्म न पाहता राबवली.
महायुतीचा महापौर होईल, मुंबईत भगवा फडकेल, असा विश्वास साटम यांनी व्यक्त केला. बिनविरोध निवडणुकीबाबत विरोधकांना सवाल केला की, त्यांनी निवडणूक का लढवली नाही. राज ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांची मारामारी संस्कृती खालावते, असे म्हटले. उद्धव ठाकरेंनी दिलेली शिवी मला नव्हे, तर मराठी माणसाला आहे, असे उत्तर दिले.