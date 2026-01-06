English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भाजपला जॅकपॉट लागला! महाराष्ट्रासह 15 राज्यात 1,50,000 पदाधिकारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी संघटना भाजपात आली

भाजपला जॅकपॉट लागला! महाराष्ट्रासह 15 राज्यात 1,50,000 पदाधिकारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी संघटना भाजपात आली

अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.  परमार यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण संघटना भाजपत आलीय. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 6, 2026, 11:45 PM IST
भाजपला जॅकपॉट लागला! महाराष्ट्रासह 15 राज्यात 1,50,000 पदाधिकारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी संघटना भाजपात आली

Akhil Bhartiya Safai Mazdoor Congress : महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. विविध पक्षाचे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत. सध्या भाजपमध्ये जोरदार इनकमिंग सुरु आहे. अशातच भाजपला मोठा जॅकपॉट लागला आहे. महाराष्ट्रासह 15 राज्यात 1,50,000 पदाधिकारी असलेल्या भारतातील सर्वात मोठ्या संघटनेच्या नेत्याने हजारो पदाधिकाऱ्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. 

गोविंदभाई परमार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. गोविंदभाई परमार हे अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत त्यांनी पक्षप्रवेश केला. परमार यांच्यासह अनेक पदाधिका-यांनीही यावेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपच्या प्रभाग क्रमांक 36मधील ढोबमणे सभागृहातील मुख्य कार्यालयात पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला.   

गोविंदभाई परमार यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे भाजपची ताकद आणखी वाढणार आहे. अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेस या संघटनेचे देशभरात 15 राज्यात दीड लाखाच्यावर देशभरात तर महाराष्ट्रात सुमारे 50 हजार पदाधिकारी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात काम करत असतात.  अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस  जी सफाई कामगार क्षेत्रात प्रमुख संघटना होती. या संघटनेने  अनेक वर्षपासून लढा देत आहे. आज ही संघटना भाजप मय झाली.  इतर पक्ष केवळ मतं मागता मात्र आम्ही त्यांच्या पाठीशी  असतो. त्यामुळे परमार यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण संघटना भाजपत आली असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

राष्ट्रीय सफाई कामगार काँग्रेस ही मोठी संघटना आहे. सफाई कामगार हे विशेषतः वाल्मिकी आणि सुदर्शन समाज याला मोठे प्रतिनिधित्व देणारी ही संघटना आहे. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा झेंड्या खाली यायचं ठरवलं... या सफाई कामगाराच्या क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची स्वतःची मोठी संघटना आहे. आमच्या पाठीशी हा समाज आहे. आज सफाई कामगार काँग्रेस आल्यामुळे संपूर्ण समाज हा भाजपच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा भाजपमध्ये स्वागत आणि अभिनंदन करतोय असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BJP hit the jackpotIndia largest organizationAkhil Bhartiya Safai Mazdoor Congress Joined BJPभाजपअखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस

