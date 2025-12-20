288 नगरपरिषदांपैकी 150 पेक्षा जास्त नगरपरिषद जिंकणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष! दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Zee 24 Taas Maha EXIT Poll : 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. 1 डिसेंबरला पहिल्या टप्प्याचं तर 20 डिसेंबरला दुसऱ्या टप्प्याचं म्हणजे उरलेल्या 23 नगरपरिषद पंचायतींसाठी मतदान पार झाले. उमेदवारांचं भवितव्य आता मतपेटीत बंद झाले आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण तापवणाऱ्या या निवडणुकीत मतदार राजाने कोणाला आपला कौल दिला याचा अंदाज झी २४ तासने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्राच्या महाएक्झिटपोल घेण्यात आला.
288 नगरपरिषदाच्या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कोणाची सरशी होतेय, कोण पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहे, कोण विजयाची पताका फडकवणार, कोणता पक्ष मुसंडी मारणार या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, जनमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न जेडीएस आणि झी २४ तासच्या महाएक्झिटपोलमधून केला आहे.
288 नगरपरिषदांपैकी 150 पेक्षा जास्त नगरपरिषद जिंकणारा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्याचे दिसत आहे. भाजप 140 ते 150 जागांवर आगाडीवर दिसत आहे. तर, शिंदेंची शिवसेना हा दुसरा मोठा पक्ष ठरताना दिसत आहे. 24 ते 42 नगरपरिषद शिवसनेने जिंकल्या आहेत. तर, अजित पवारांची राष्ट्रवादी तिसऱ्या स्थानावर दिसत आहे. 24 ते 36 नगरपरिषदा अजित पवारांनी काबीज केल्याचे दिसत आहे. तर, या खालोखाल काँग्रेसने देखील चांगली कामगिरी केल्याचा कल दिसत आहे. काँग्रेस 24 ते 36 जागांवर आघाडीवर दिसत आहे. तर, 75 ते 85 नगरपरिषदांवर स्थानिक आघाडी जिंकताना दिसत आहे. तर, ठाकरेंची शिवसेना आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोटा झटका बसताना दिसत आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेने 4 ते 7 तर, पवारांच्या राष्ट्रवादीने 3 ते 8 नगरपरिषदा जिंकल्याचे दिसत आहे.
मराठवाडा
काँग्रसेमधून भाजपमध्ये गेलेल्या मराष्ट्रातील सर्वात मोठा नोत्याने मराठवाड्यात ताकद दाखवली, 52 नगरपरिषदांपैकी 22 नगरपरिषदा जिंकल्या
काँग्रसेमधून भाजपमध्ये गेलेल्या मराष्ट्रातील सर्वात मोठा नोत्याने मराठवाड्यात ताकद दाखवली आहे. 52 नगरपरिषदांपैकी 22 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत. एक्झिटपोलनुसार मराठवाड्यातही भाजप आघाडीवर आहे. एक्झिटपोलनुसार भाजपची 22 नगरपरिषदांवर सत्ता दाखवत आहे.
मराठवाडा - 52 नगरपरिषदा नगरपरिषदा जिंकल्या
भाजप -- 22
शिवसेना -- 06
राष्ट्रवादी --- 09
काँग्रेस --07
शिवसेना UBT --03
राष्ट्रवादी SP -- 01
स्थानिक आघाडी -- 04
इतर --00
विदर्भात भाजप सर्वात मोठा पक्ष! 100 पैकी 61 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या, इतर पक्षांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक
विदर्भात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. 100 पैकी 61 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत. इतर पक्षांची आकडेवारी धक्कादायक अत्यंत आगे.
विदर्भ - 100 नगरपरिषदा
भाजप -- 61
शिवसेना -- 07
राष्ट्रवादी --- 05
काँग्रेस --19
शिवसेना UBT --01
राष्ट्रवादी SP -- 00
स्थानिक आघाडी -- 03
इतर --04
राणेंच्या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर कोकणात अत्यंत धक्कादायक निकाल! भाजप, शिंदे आणि ठाकरेंची शिवसेना यांचे शॉकिंग आकडे
राणेंच्या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर कोकणात अत्यंत धक्कादायक निकाल समोर आला आहे, कोकणात ठाकरेंच्या शिवसनेला सर्वात मोठा धक्का बसल्याचे दिसत आहे. भाजप आणि शिंदेच्या शिवसेनेत काँटे की टक्कर पहायला मिळत आहे.
कोकण - 27 नगरपरिषदा
भाजप - 10
शिवसेना - 10
राष्ट्रवादी - 02
काँग्रेस - 00
शिवसेना UBT - 00
राष्ट्रवादी SP - 01
स्थानिक आघाडी - 03
शेकाप - 01
इतर - 00
महाराष्ट्रातील सर्वात धक्कादायक निकाल पश्चिम महाराष्ट्रात, सर्वच मोठ्या मोठ्या पक्षांना धक्का! स्थानिक आघाडीने 21 नगरपरिषदा जिंकल्या
महाराष्ट्रातील सर्वात धक्कादायक निकाल पश्चिम महाराष्ट्रात पहायाला मिळत आहे. सर्वच मोठ्या मोठ्या पक्षांना धक्का बसल्याचे दिसत आहे. स्थानिक आघाडीने 21 नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्र - 71 नगरपरिषदा
भाजप - 27
शिवसेना - 07
राष्ट्रवादी - 12
काँग्रेस - 01
शिवसेना UBT - 01
राष्ट्रवादी SP - 02
स्थानिक आघाडी - 21
इतर - 00