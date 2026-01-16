मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप महाराष्ट्रातील तिसरा पक्ष; शिवसेना दुसरा पक्ष, पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

BMC Election 2026 Result: मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. महाराष्ट्राचे राजकारणाचा केंद्रबिंदू देखील मुंबई महापालिका आहे. 25 वर्षांपासून मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, भाजप महायुतीने ठाकरेंच्या शिवसेनेला पराभवाचे पाणी पाजले आहे. 45 वर्षांनंतर मुंबईला भाजपचा महापौर मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप तिसरा पक्ष ठरला आहे. शिवसेना दुसरा पक्ष हे सर्वांनाच माहित आहे. पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल.
स्वातंत्र्यानंतर 77 वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिका काँग्रेस आणि शिवसेना दोघांच्याही ताब्यात आहे. 1947 ते 1967 पर्यंत, म्हणजेच 20 वर्षे काँग्रेसने महापौरपद भूषवले. 1992 ते 2022 पर्यंत, म्हणजेच 30 वर्षे शिवसेनेने महापौरपद भूषवले. 45 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला मुंबईत स्वतःचा महापौर निवडता येणार आहे. खरं तर, 1980 मध्ये पक्षाच्या स्थापनेनंतर, भाजपने 1992 ते 2017 पर्यंत मुंबईत शिवसेनेला पाठिंबा दिला.
मुंबईच्या महापौरपदाची जबाबदारी शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. 22 नोव्हेंबर 2019 ते 8 मार्च 2022 पर्यंत महापौरपद भूषवले. मात्र, त्यावेळी शिवसेनेत फूट पडली नव्हती. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते. तेव्हापासून, महापालिका आयुक्तांकडे बीएमसीच्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
बीएमसी निवडणुकीत भाजपने घवघवीत विजय मिळवला आहे. पहिल्यांदाच भाजपने मुंबईत महापौरपद मिळवले आहे. बीएमसीच्या इतिहासात कधीही भाजपचा कोणताही नेता महापौर म्हणून निवडून आलेला नाही. स्थापनेनंतर 45 वर्षांनी मुंबईत भाजपचा महापौर होणार आहे.