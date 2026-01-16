English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप महाराष्ट्रातील तिसरा पक्ष; शिवसेना दुसरा पक्ष, पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप महाराष्ट्रातील तिसरा पक्ष; शिवसेना दुसरा पक्ष, पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Mumbai Municipal Corporation BMC Election 2026 Result : मागील 25 वर्षांपासून मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेची सत्ता आहे. ही सत्ता संपुष्टात आली आहे. भाजप हा  मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा तिसरा पक्ष ठरला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 09:57 PM IST
मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप महाराष्ट्रातील तिसरा पक्ष; शिवसेना दुसरा पक्ष, पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

BMC Election 2026 Result: मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. महाराष्ट्राचे राजकारणाचा केंद्रबिंदू देखील मुंबई महापालिका आहे. 25 वर्षांपासून मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, भाजप महायुतीने ठाकरेंच्या शिवसेनेला पराभवाचे पाणी पाजले आहे. 45 वर्षांनंतर मुंबईला भाजपचा महापौर मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन करणारा भाजप तिसरा पक्ष ठरला आहे.  शिवसेना दुसरा पक्ष हे सर्वांनाच माहित आहे. पहिल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वातंत्र्यानंतर 77 वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिका काँग्रेस आणि शिवसेना दोघांच्याही ताब्यात आहे. 1947 ते 1967 पर्यंत, म्हणजेच 20 वर्षे काँग्रेसने महापौरपद भूषवले. 1992 ते 2022 पर्यंत, म्हणजेच 30 वर्षे शिवसेनेने महापौरपद भूषवले. 45 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला मुंबईत स्वतःचा महापौर निवडता येणार आहे. खरं तर, 1980 मध्ये पक्षाच्या स्थापनेनंतर, भाजपने 1992 ते 2017 पर्यंत मुंबईत शिवसेनेला पाठिंबा दिला.

किशोरी पेडणेकर शेवटच्या महापौर 

मुंबईच्या महापौरपदाची जबाबदारी शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. 22 नोव्हेंबर 2019 ते 8 मार्च 2022 पर्यंत महापौरपद भूषवले. मात्र, त्यावेळी शिवसेनेत फूट पडली नव्हती. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते. तेव्हापासून, महापालिका आयुक्तांकडे बीएमसीच्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

45 वर्षांनी भाजपचा महापौर होणार

बीएमसी निवडणुकीत भाजपने घवघवीत विजय मिळवला आहे. पहिल्यांदाच भाजपने मुंबईत महापौरपद मिळवले आहे. बीएमसीच्या इतिहासात कधीही भाजपचा कोणताही नेता महापौर म्हणून निवडून आलेला नाही. स्थापनेनंतर 45 वर्षांनी मुंबईत भाजपचा महापौर होणार आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BMC Election Results 2026महानगरपालिका निवडणूक निकाल 2026महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Election

इतर बातम्या

बॉलिवूडची अभिनेत्री मृणाल ठाकुर करणार सुपरस्टार धनुषसोबत लग...

मनोरंजन