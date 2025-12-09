English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'आपला दवाखाना हे भ्रष्टाचाराचं कुरण', विधान परिषदेत भाजप-शिवसेनेत जुंपली; एकनाथ शिंदेच्या योजनेवर जोरदार हल्लाबोल!

BJP On Aapla Davakhana: आपला दवाखाना योजना आता भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतली असल्याचा थेट आरोप खुद्द सत्ताधारी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 9, 2025, 05:13 PM IST
BJP On Aapla Davakhana: नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेनेतील वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आलाय. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर एकमेकांचे नेते, कार्यकर्ते पळवल्याचे आरोप केले. दरम्यान आता भाजरकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची अतिशय लोकप्रिय योजना बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेवरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आपला दवाखाना योजना आता भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतली असल्याचा थेट आरोप खुद्द सत्ताधारी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलाय. विधानपरिषदेत बोलताना त्यांनी ही योजना भ्रष्टाचाराचं कुरण झाल्याचं सांगितलं. यामुळे आता भाजप-शिवसेनेतील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर येणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 

'ठाण्यात दवाखान्याच्या जागी साडीचं दुकान'

ठाण्यात एक आपला दवाखाना उघडला होता, पण गेलो तर तो बंद आणि तिथे साडी-चोळीचं दुकान चालू होतं! ही जागा कोणाला भाड्याने दिली? असा प्रश्न डावखरेंनी उपस्थित केला. याप्रश्नी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उडवाउडवीची उत्तरं दिली. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का? असा सवालदेखील त्यांनी सभागृहात विचारला.

'फक्त तपासणी, मग रुग्णालयात जा!'

ही योजना गरीबांसाठी आहे, पण प्रत्यक्षात तिथे फक्त ब्लडप्रेशर-शुगर तपासतात आणि मग मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवतात. डॉक्टर-नर्सेस नसतात, फक्त टेक्निशियन असतात. मग गरीब माणूस पुन्हा तेच फिरायला लागतो. योजनेचा हेतू चांगला आहे पण खालच्या स्तरावर भ्रष्टाचार आणि गलथान कारभार चाललाय, अशी माहिती यावेळी अधिवेशनात देण्यात आली. 

आरोपांवर आरोग्य मंत्र्यांकडून उत्तर

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हे संपूर्ण प्रकरण ऐकून घेतलं. मी ठाण्याबाबत चौकशी करतो. जिथे काही चुका असतील तिथे ताबडतोब कारवाई करू, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. स्टाफ आणि सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना येतील तर त्या लगेच अमलात आणू, असे आबिटकर म्हणाले. पण ठोस कारवाईबाबत त्यांनी काहीच स्पष्ट सांगितलं नाही.

मोठा राजकीय अर्थ

सत्तेत असलेल्या भाजपनेच शिंदेंच्या महत्वाकांक्षी योजनेवर एवढा मोठा आरोप करणं, यातून महायुतीतल्या अंतर्गत धुसफुस दिसू लागली आहे. गरीबांसाठी आणलेली ही योजना जर खालच्या स्तरावरच लुबाडली जाऊ लागली तर सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात येईल, असा इशारा डावखरे यांनी अप्रत्यक्षपणे दिलाय. त्यामुळे आता हे प्रकरण पुढे काय वळण घेते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

FAQ 

१. प्रश्न : आपला दवाखाना योजनेवर कोणी आणि काय गंभीर आरोप केले?

उत्तर : सत्ताधारी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत थेट आरोप केला की, ही योजना भ्रष्टाचाराचं कुरण बनली आहे. ठाण्यात एका दवाखान्याच्या जागी साडीचं दुकान चालू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

२. प्रश्न : दवाखान्यात प्रत्यक्षात काय सुविधा मिळतात, लोकांना तक्रार काय आहे?

उत्तर : आमदार म्हणतात, तिथे फक्त ब्लडप्रेशर-शुगर तपासतात आणि मग «मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जा» असं सांगतात. डॉक्टर-नर्सेस कमी असतात, फक्त टेक्निशियन असतात. त्यामुळे गरीब माणूस पुन्हा हेलपाटे मारतो, योजनेचा फायदा नीट मिळत नाही.

३. प्रश्न : आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत काय उत्तर दिलं?

उत्तर : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, «ठाण्याबाबत मी चौकशी करतो. जिथे चुका असतील तिथे ताबडतोब कारवाई करू, कोणालाही सूट देणार नाही. स्टाफ आणि सुविधा वाढवण्यासाठी सूचना येतील तर लगेच अमल करू.» पण आतापर्यंत ठोस कारवाईची घोषणा केलेली नाही.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांची आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

