'आपला दवाखाना हे भ्रष्टाचाराचं कुरण', विधान परिषदेत भाजप-शिवसेनेत जुंपली; एकनाथ शिंदेच्या योजनेवर जोरदार हल्लाबोल!

BJP On Aapla Davakhana: नगरपरिषद आणि महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेनेतील वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आलाय. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर एकमेकांचे नेते, कार्यकर्ते पळवल्याचे आरोप केले. दरम्यान आता भाजरकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची अतिशय लोकप्रिय योजना बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेवरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
आपला दवाखाना योजना आता भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतली असल्याचा थेट आरोप खुद्द सत्ताधारी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलाय. विधानपरिषदेत बोलताना त्यांनी ही योजना भ्रष्टाचाराचं कुरण झाल्याचं सांगितलं. यामुळे आता भाजप-शिवसेनेतील वाद पुन्हा चव्हाट्यावर येणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
ठाण्यात एक आपला दवाखाना उघडला होता, पण गेलो तर तो बंद आणि तिथे साडी-चोळीचं दुकान चालू होतं! ही जागा कोणाला भाड्याने दिली? असा प्रश्न डावखरेंनी उपस्थित केला. याप्रश्नी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उडवाउडवीची उत्तरं दिली. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का? असा सवालदेखील त्यांनी सभागृहात विचारला.
ही योजना गरीबांसाठी आहे, पण प्रत्यक्षात तिथे फक्त ब्लडप्रेशर-शुगर तपासतात आणि मग मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवतात. डॉक्टर-नर्सेस नसतात, फक्त टेक्निशियन असतात. मग गरीब माणूस पुन्हा तेच फिरायला लागतो. योजनेचा हेतू चांगला आहे पण खालच्या स्तरावर भ्रष्टाचार आणि गलथान कारभार चाललाय, अशी माहिती यावेळी अधिवेशनात देण्यात आली.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हे संपूर्ण प्रकरण ऐकून घेतलं. मी ठाण्याबाबत चौकशी करतो. जिथे काही चुका असतील तिथे ताबडतोब कारवाई करू, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. स्टाफ आणि सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना येतील तर त्या लगेच अमलात आणू, असे आबिटकर म्हणाले. पण ठोस कारवाईबाबत त्यांनी काहीच स्पष्ट सांगितलं नाही.
सत्तेत असलेल्या भाजपनेच शिंदेंच्या महत्वाकांक्षी योजनेवर एवढा मोठा आरोप करणं, यातून महायुतीतल्या अंतर्गत धुसफुस दिसू लागली आहे. गरीबांसाठी आणलेली ही योजना जर खालच्या स्तरावरच लुबाडली जाऊ लागली तर सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात येईल, असा इशारा डावखरे यांनी अप्रत्यक्षपणे दिलाय. त्यामुळे आता हे प्रकरण पुढे काय वळण घेते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
