'शून्य अधिक शून्य बेरीज...', निकालानंतर भाजपा नेत्याची पोस्ट चर्चेत, 'बुडत्या जहाजात...'

BJP on Maharashtra Nagar Panchayat Nagar Parishad Election Result: राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या आतापर्यंतच्या निकालात भाजपाने बाजी मारली आहे. दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत हाती आलेल्या कल आणि विजयी निकालांनुसार नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकींमध्ये राज्यातील 288 पैकी 129 नगरपरिषदा/नगरपालिका भाजपाने जिंकल्या आहेत. भाजपाने यानंतर जल्लोष सुरु केला असून, मुंबईत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सेलिब्रेशन केलं. यादरम्यान भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी केलेली पोस्ट चर्चेत आहे.
आशिष शेलार यांनी शून्य अधिक शून्य बेरीज शुन्यच असं म्हणत विरोधकांना टोला लगावला आहे. " स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांनी असे लढावे की, विरोधकांचा सुपडा साफ झाला पाहिजे, असे आवाहन देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शाह यांनी महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांना केले होते हे आदेश शिरवंद्य मानून भाजपा कार्यकर्त्यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात नगरपालिका निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा पुर्णपणे सुपडा साफ केला. सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 21, 2025
"उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीनेही चांगले यश मिळाले. त्यांचेही अभिनंदन !! हिंदुत्व सोडून बाकी काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजात जे गेले ते जवळपास काँग्रेससह बुडाल्यात जमा आहेत ! अजून ही मोठे पराभव बाकीच आहेत !! म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो. शुन्य अधिक शुन्य बेरीज शुन्यच," असा टोला त्यांनी लगावला आहे.