जयंत पाटील मुख्यमंत्री फडणवीसांना इतक्या रात्री का भेटले? चंद्रकांत पाटलांनी अखेर सांगून टाकलं, 'पहाटे तीन वाजेपर्यंत...'

जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. यानंतर जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत ईश्वरापूरच्या नगराध्यक्षांसाठी भेट घेतल्याचं सांगितलं. यानंतर आता भाजपा नेते आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष किंवा जयंत पाटील एनडीएत समावेश होण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ते सांगलीच्या मिरज येथे शासकीय रुग्णालयातील विविध युनिटच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी बोलत होते.
मुख्यमंत्री पहाटे तीन वाजेपर्यंत लोकांना भेटतात. त्यामुळे रात्री का गेले? रात्रीच्या अंधारात काय काम होतं? या प्रश्नाला अर्थ नाही. काहीतरी सामायिक कामं असतील, असं विधान चंद्रकांत पाटील यांनी जयंत पाटील, सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांची मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या रात्रीच्या भेटीवरून सांगितलं आहे. "पक्षात कोणाला घ्यायचं की नाही याबाबत कोअर कमिटी निर्णय घेते. बैठकीनंतर बेरीज-वजाबाकीचा विचार करून निर्णय होतो. पण अद्याप कोणताही प्रस्ताव आला नाही," असं स्पष्टीकरण देखील मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिलं आहे.
राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत कोणताही प्रस्ताव अद्याप झालेला नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे. प्रत्येक राज्यात आणि देशात मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सातत्याने चालू असतात. मात्र मंत्रिमंडळ पुनर्गठण करण्यासाठी ठराविक 2-4 जण बसतात, त्या-त्या मंत्र्यांची गुणपत्रिका पाहिली जाते, त्यावरून तो निर्णय घेतला जातो. नवीन काही घ्यायचे का नाही याचा देखील प्रस्ताव होतो आणि तो दिल्लीला पाठवला जातो. पण अशा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्तावाची सुरुवात झाली नाही,असं स्पष्टीकरण मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिला आहे.
शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चा सुरु असताना मंगळवारी रात्री अचानक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी 'वर्षा' बंगल्यावर पोहोचले होते. या भेटीदरम्यान प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेही उपस्थित असल्याने दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आलं. दोन्ही पक्ष विलीन झाल्यास जयंत पवारांना अर्थमंत्रीपदही दिलं जाईल अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु झाली होती. मात्र यावर आता जयंत पाटलांनीच स्पष्टीकरण देत नकार दिला. ॉ
"माझी कोणाशी भेट झाली नाही. मी आत गेल्यावर चहा घेतला आणि बऱ्याच वेळानंतर मुख्यमंत्री बाहेर आले. मुख्यमंत्री कोणाशी भेटले मला माहिती नाही. मी फुटबॉलची मॅच बघत होतो. तेव्हा अनेकांचे मेसेज आले की अशी चर्चा आहे पण मी सकाळी बोलतो असे ठरवले," अशी माहिती पाटील यांनी दिली. पुढे बोलताना उरण- ईश्वरपूरचे नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुडे यांचे नगराध्यक्ष पद रद्द झाल्याप्रकरणी आक्षेप नोंदण्यात आल्याचं जयंत पाटील म्हणाले.