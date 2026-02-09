150 नगराध्यक्ष, 25 महापौर अन् आता...; जिल्हा परिषद, पंचायत निवडणुकीत भाजपा महायुतीला अभूतपूर्व यश; BJP म्हणतंय 'पंचायत ते पार्लमेंट....'

Chandrashekhar Bawankule on ZP, Panchayat Election Result: महापालिका निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतही भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरताना दिसत आहेत. भाजपाने 230 पेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपानंतर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठ्या विजयांची नोंद केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीला पुन्हा एकदा धक्का मिळाला आहे. निकाल समोर येऊ लागल्यानंतर राज्यभरात भाजपा कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष सुरु आहे. दुसरीकडे नेते सोशल मीडियावरुन व्यक्त होत आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आज जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निकाल भाजपा कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाची साक्ष देत आहेत. या सर्व निवडणुकीत भाजपा महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळविले असं त्यांनी म्हटलं आहे. 150 ठिकाणी नगराध्यक्ष, 25 ठिकाणी महापौर आता जिल्हापरिषदेत आठ ठिकाणी महायुतीने विविधतेतून एकतेचा संदेश दिला असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
"भाजपा का कार्यकर्ता, कभी हारता नही है । वो जितता है, या फिर सीखता है।। श्रद्धेय अटलजींचे हे अजरामर विधान! जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांचे आजचे निकाल याच महावाक्याची आठवण करून देते. विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आज जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निकाल भाजपा कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाची साक्ष देत आहेत. या सर्व निवडणुकीत भाजपा महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळविले. 150 ठिकाणी नगराध्यक्ष, 25 ठिकाणी महापौर आता जिल्हापरिषदेत आठ ठिकाणी महायुतीने विविधतेतून एकतेचा संदेश दिला," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "भाजपाचा प्रत्येक कार्यकर्ता निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी झटत होता. 51 टक्के मत भाजपाच्या पारड्यात पडल्याचे दिसून येते. आजचे यश कार्यकर्त्यांचे आहे. मी सर्व कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. विजयी झालेल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. अभिनंदन करतो".
भाजपा का कार्यकर्ता,
कभी हारता नही है ।
वो जितता है,
या फिर सीखता है।।
श्रद्धेय अटलजींचे हे अजरामर विधान!
जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांचे आजचे निकाल याच महावाक्याची आठवण करून देते.
विधानसभा, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि आज जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निकाल भाजपा कार्यकर्त्यांच्या…
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) February 9, 2026
"पंचायत ते पार्लमेंट हा केवळ एक नारा नाही, तर इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ध्रुवनेतृत्व, मार्गदर्शन व नियोजन तसेच प्रदेशाध्यक्ष मा. रवींद्रजी चव्हाण यांचे प्रोत्साहन यामुळेच आजचे यश मिळू शकले. हा विजय महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला सकारात्मक कौल आहे. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या विकसित महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागातील मायबाप जनतेने दिलेली ही समर्थ साथ आहे. जनतेचे, मतदारांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या प्रत्येक मताचे आमच्यावर ऋण आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार ताई यांच्यासह मी पुनःश्च सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते यांचे अभिनंदन करतो. आभार मानतो. असेच प्रेम, साथ आणि प्रोत्साहन असू द्या. जय महाराष्ट्र असं त्यांनी अखेरीस म्हटलं आहे.