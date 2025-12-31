English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील महिला भाजप नेत्याने एका ओळीत तिकीट वाटपाचा सगळा खेळ उघड केला

महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप होत आहे. पुण्यातील महिला भाजप नेत्याने एका ओळीत तिकीट वाटपाचा सगळा खेळ उघड केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 31, 2025, 07:32 PM IST
पुण्यातील महिला भाजप नेत्याने एका ओळीत तिकीट वाटपाचा सगळा खेळ उघड केला

Medha Kulkarni : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम पहायला मिळत आहे. तिकीट वाटपावरुन महाराष्ट्रात मोठे राजकीय नाट्य रंगले आहे. फक्त सर्वसाधारण कार्यकर्तेच नाही तर बड्या नेत्यांना देखील याचा फटका बसला.  निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप सर्वच पक्षांकडून केला जात आहे. अशातच पुण्यातील बाजप नेत्या मेधा कुलकर्णी यांनी एका ओळीत तिकीट वाटपाचा सगळा खेळ उघड केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच आता पुण्याच्या भाजप नेत्या आणि राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी नीही कार्यकर्त्यांची व्यथा फेसबुक पोस्टद्वारे मांडलीय. कवी गुलजार यांच्या दोन ओळी त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट करुन निष्ठावान भाजप कार्यकर्त्यांना त्या ओळी समर्पित असल्याचं सांगितलंय. गुलजारची..."कुछ कह गए.. कुछ सह गए.. कुछ कहते कहते रह गए..." अशा ओळी त्यांनी फेसबुक पोस्टवर टाकल्या आहेत. 

पुण्यातील भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बारटक्के पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणार

पुण्यातील भाजपचे माजी नगरसेवक किरण बारटक्के पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणार आहेत. प्रामाणिकपणे पक्षाचे काम करूनही उमेदवारी का नाकारली याबाबत ते मोदींकडे न्याय मागणार आहेत. सोबत तिकीट नाकारणा-या भाजप आमदार, नेत्यांची मोदींकडे तक्रार करणार आहेत. पुणे शहरात घडलेल्या सर्व प्रकाराबाबत प्रभाग क्रमांक ३२मधील सर्व नागरिक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पुण्यातील नेत्यांच्या तक्रारी करणार आहेत. ज्या प्रभागात भाजपला कुणीही विचारत नव्हतं त्या प्रभागात आम्ही सुरुवातीपासून काम करतोय अनेक ठिकाणी आम्ही उमेदवारी मिळावी यासाठी फिरलो पण आम्हाला कोणी विचारलं नसल्याचा बारटक्के यांचा आरोप आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BJP leader from Pune Meda KulkarniPune Municipal Election 2026मेधा कुलकर्णीपुणे महापालिका

इतर बातम्या

ना मतदान झालं, ना निकाल लागला तरी भाजपाचे 6 नगरसेवक जिंकले!...

महाराष्ट्र बातम्या