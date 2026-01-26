'शिवसेनेचं नामोनिशाण मिटवू', गणेश नाईकांकडून एकनाथ शिंदेंना जाहीर इशारा

गणेश नाईक विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यातल्या राजकीय वादाचा एक नवा अंक पुन्हा झालाय. कारण काही भागात शिंदेंमुळे भाजप कार्यकर्त्यांची परवड झाल्याचं म्हणज नाईकांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचं नामोनिशाण मिटवण्याचा इशारा दिलाय. तर दुसरीकडे तितकीच तिखट प्रतिक्रिया शिवेसेनेकडूनही आलीये. नाईकांवर टीका करताना शिवसेनेच्या प्रवक्त्या वाघमारेंनी नाईकांची तुलना श्वानासोबत करत त्यांच्या चारित्र्यावरही प्रश्न उपस्थित केलेय. नेमकं काय घडतंय पाहुयात..
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान गणेश नाईकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर अनेक गंभीर आरोप केले. इतकंच नाही तर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत शिंदेंच पद जाईल आणि त्यांना तुरुंगात जावं लागेल असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
हे झालं निवडणुकीदरम्यानचं वक्तव्य. असं वाटलं निवडणुकीनंतर तरी आऱोप प्रत्यारोपांचं सत्र थांबेल पण गणेश नाईकांनी 'झी 24 तास' सोबत बोलताना निवडणुकीनंतर विरोध कायम असेल असं जे म्हटलं अगदी तसच घडतंय सुद्धा. कारण पुन्हा एकदा त्यांनी शिंदेंवर निशाणा साधलाय. कल्याण डोंबिवली, ठाणे आणि उल्हासनगरमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांची परवड झाल्याचा दावा नाईकांनी केला. तसच शिंदेंच्या शिवसेनेसोबतच्या युतीमुळे तिथला कार्यकर्ताही खुष नव्हता असं नाईकांनी म्हटलंय.
नाईकांनी ज्या ज्या भागांचा उल्लेख केलाय तो सगळा भाग शिंदेंच राजकीय प्रभाव असलेला आहे. त्यामुळे त्याला शिंदेंचा बालेकिल्ला म्हटलं जातं. पण पक्षाने परवानगी दिली तर तिथून शिंदेंचं नामोनिशान साफ करुन टाकू असं असा इशाराही नाईकांनी दिला आहे.
नाईकांच्या या विधानामुळे विरोधकांनाही शिंदेंवर टीकेची आयती संधी चालून आली. मग संजय राऊतांनीही या वादात उडी घेत नाईकांचं समर्थन करत शिंदेंवर गंभीर आरोप केलेयत. तर गणेश नाईकांच्या टीकेचा शिवसेना नेत्यांनीही समाचार घेतलाय. आम्हाला वारंवार चॅलेंज केलं तर आम्हीही शांत बसणार नाही असा इशारा शिरसाटांनी दिलाय. तर या टीकेबाबत शिंदे मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील असं सरनाईकांनी म्हटलंय. तर तोडीस तोड उत्तराची भाषा शंभूराज देसाईंनी केलीये. तर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारेंनी गणेश नाईकांवर जहरी टीका केलीये...
निवडणुकीनंतरही गणेश नाईक आणि शिंदेंमधून विस्तव जायला तयार नाही.. पण दोघांचेही पक्ष युतीत आहेत. दोन्ही नेते एकाच सरकारमध्ये मंत्री आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता किती टोकाला जातो आणि त्यात मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ येते की दोघंही एमकेमकांशी जुळवून घेतात हे बघावं लागेल.