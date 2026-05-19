'नरेंद्र मोदी समुद्राखालून इंधनाची पाइपलाइन आणणार, भारताचा इंधनाचा प्रश्न कायमचा मिटवणार,' गोपीचंद पडळकरांचं विधान

इस्रायल-अमेरिका आणि इराण युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम झाला तो म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होणं. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे केवळ भारताचा नव्हे तर अनेक देशांचा तेल पुरवठा थांबला. भारतातही याचे परिणाम जाणवतायत.यासगळ्या अस्थिरतेदरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आखाती देशांच्या दौ-यावर आहेत. यादरम्यान भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महत्वाचा दावा केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समुद्राखालून पाईपलाईन टाकून भारताचा प्रश्न कायमचा मिटवता येतोय का याचा विचार करत असल्याचं विधान भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इंधन काटकसरीने वापरण्याच्या आवाहनावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटलांनी मोदींवर टीका केली होती. त्यांना उत्तर देताना गोपिचंद पडळकरांनी हे विधान केलं आहे.
पडळकरांच्या या वक्तव्यावरून संजय राऊतांनी टीका केलीय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या परदेश दौ-यावर आहेत. परदेश दौ-याहून परत येताना समुद्राखालून पाईपलाईन कुठून टाकायची हे बघत समुद्राखालून प्रवास करतील असा खोचक टोला संजय राऊतांनी लगावलाय. तर राऊतांच्या टीकेला भाजपच्या नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. इंधनाचं मोदी बघतील राऊतांनी मातोश्री 1 आणि 2 च्या गटारात काय वाहतंय हे बघावं असं वक्तव्य बन यांनी केलंय.
इंधन टंचाईवरून विरोधकांनी आधीच राज्य आणि केंद्र सरकारवर अनेक टीका केल्यात. मोदींच्या आखाती देशांच्या दौ-याची घोषणा होताच विरोधक आक्रमक झाले होते. मात्र या दौ-यात मोदी समुद्राखालून इंधन पाईपलाईन टाकण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचा दावा पडळकरांनी केलाय. आता पडळकरांनी केलेल्या दाव्यात किती तथ्य हे माहित नाही पण या दाव्याने विरोधकांना आणखी मुद्दा सरकारला घेरण्यासाठी मिळाल्याची चर्चा आहे.