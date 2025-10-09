गुंड निलेश घायवळच्या 'त्या' व्हिडीओमुळे भाजपचा मोठा नेता अडचणीत?; कोण आहे तो?

पुणे गोळीबार प्रकरणात गुन्हा दाखल होताच गुंड निलेश घायवळ हा लंडनला पळून गेला होता. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल झाले असून घायवळ प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. घायवळवर गंभीर गुन्हे असताना त्याला भारताबाहेर जाण्यासाठी पासपोर्ट कसे मिळाला, असा प्रश्न उपस्थित होत असताना. आता त्याचा सख्या भाऊ सचिन घायवळला शस्त्र परवानासंदर्भातही मोठी अपडेट समोर आली आहे. गृहमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवानाला परवानगी दिली असा दावा करण्यात येत असताना. निलेश घायवळचा अजून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात भाजपचा मोठा नेता दिसून येत आहे. (BJP leader is in trouble because of that video Nilesh Ghaywal viral)
गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांच्या सहीनंतर सचिन घायवळला शस्त्र परवाना मिळाल्यामुळे राज्यातील वातावरण तापलं असताना. अजून एका भाजप नेत्यासोबतचा व्हिडीओमुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप आला आहे.
निलेश घायवळ याचा जो व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, त्यात भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे दिसत आहेत. या व्हिडीओमध्ये निलेश घायवळ राम शिंदेंच्या पाया पडताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ राष्ट्रवादी कडून व्हायरल करण्यात आला आहे. 2024 विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी निलेश घायवळ हे कर्जत जामखेड मतदारसंघांमध्ये राम शिंदे यांच्या प्रचार बैठका आणि गृहभेटी घेताना दिसत आहेत. यासोबतच राम शिंदे यांच्या विकास कामांमध्ये आणि जत्रेमध्ये एकत्रित फिरताना फोटो आणि व्हिडीओमधून पाहायला मिळते.
दरम्यान निलेश घायवळ राम शिंदेंच्या एका प्रचारामध्ये भाषण करताना दिसत असून राम शिंदेंना मतदान करण्याचं आवाहन तो करताना दिसतोय. शिंदे साहेब आपले आहेत, ते कोणत्याही कामामध्ये आपल्यामागे उभे राहतील असं म्हणताना निलेश घायवळ व्हिडीओमध्ये म्हणत आहे.
