ZP Election Result: मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साताऱ्यात भाजपाचे जयकुमार गोरे यांना दोन मोठे धक्के

Blow to BJP Jaykumar Gore Satara ZP Result: जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून, यावेळी अनेक मोठ्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना पराभवाचे धक्के बसले आहेत. साताऱ्यात भाजपा नेते जयकुमार गोरे यांना दोन मोठे धक्के बसले आहेत. जयकुमार गोरे यांच्या भावाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. तसंच त्यांच्या भावाच्या पत्नीचाही पराभव झाला आहे.
मंत्री जयकुमार गोरे यांना दोन धक्के बसले आहेत. त्यांचे बंधू अरुण गोरे यांचा माण तालुक्यातील कुकुडवाड गटात पराभव झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देसाई विजयी झाले आहेत. तर औंध गटात देखील मंत्री जयकुमार गोरे यांचे बंधू अंकुश गोरे यांच्या पत्नी भारती गोरे यांचा 40 मतांनी पराभव झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनिषा फडतरे येथून विजयी झाल्या आहेत.
साताऱ्याला मिनी मंत्रालय असं ओळखलं जातं. सातारा जिल्हा परिषदेसाठी मतदान मोठ्या उत्साहात पार पडलं होतं. सातारा जिल्हा परिषदेच्या 65 गटांसाठी आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या 129 गणांसाठी मोठ्या उत्साहात मतदान पार पडलं होतं. सातारा जिल्ह्यात प्राथमिक आकडेवारीनुसार 67.80 टक्के मतदान झालं होतं. मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार महेश शिंदे, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, माजी आमदार मदन भोसले यांचे कुटुंबीय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रिंगणात होते. यामुळं निवडणुकीतील चुरस वाढली होती.
याव्यतिरिक्त, खेड तालुक्यातील कुरुळी गटातूनही एक महत्त्वाचा निकाल जाहीर झाला आहे. माजी आमदार विलास लांडे यांच्या कन्या विनया मुंगसे यांनी या गटातून विजय संपादन केला आहे. जिल्हा परिषदांच्या या निकालांमुळे स्थानिक राजकारणात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.