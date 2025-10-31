English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मतदार यादीत दोन नावं होतात कशी? महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यानेच उदाहरणासह केलं उघड; म्हणाले 'बोगस मतदान...'

राज्यातील विरोधकांकडून खोट्या मतदार यादीविरोधात 'सत्याचा मोर्चा'ची हाक देण्यात आली आहे. या मोर्चाच्या निमित्ताने मनसेसह सर्व विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरणार आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 31, 2025, 07:39 PM IST
मतदार यादीत दोन नावं होतात कशी? महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यानेच उदाहरणासह केलं उघड; म्हणाले 'बोगस मतदान...'

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार याकडे लक्ष लागलेलं असताना विरोधी पक्ष मात्र वारंवार मतदार याद्यांमधील घोळ आणि बनावट मतदारांचा मुद्दा मांडत सरकार आणि निवडणूक आयोगाला धारेवर धरत आहेत. याच धर्तीवर लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी विरोधी पक्षांनी वज्रमूठ एकवटत 'सत्याचा मोर्चा'ची हाक दिली आहे. या मोर्चात पुन्हा एकदा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र दिसणार आहेत. या मोर्चावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. यादरम्यान भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत दुबार नावे आणि बोगस मतदान यात काय फरक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

केशव उपाध्येंनी पोस्टमध्ये काय सांगितलं आहे?

मतदार यादीतील दुबार नावे काढलीच पाहिजे. पण दुबार नावे होतात कशी ? दुबार नावे आणि बोगस मतदान यात काय फरक आहे, हे सुध्दा अनेकांना माहिती नसते असं सांगत त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे. 

पुढे उदाहरण देत त्यांनी सांगितलं आहे की, "समजा, एखादा आदित्य वरळीतील नोकरी गेली म्हणून बांद्र्यामध्ये स्थलांतरित झाला तर त्याला वरळीतील मतदार यादीतील नाव विशिष्ट अर्ज भरून कमी करावे लागते. मग तिथले ना हरकत प्रमाणपत्र आणून बांद्र्यामध्ये नाव नोंदवावे लागते. एवढा खटाटोप करण्याइतका वेळ आदित्यकडे नसतो. तिथेच कोणत्या तरी पक्षाचा एखादा वरूण भेटतो व तो आदित्यचे नाव मतदार म्हणून नोंदवतो. आता आदित्यचे नाव दोन ठिकाणी येते. स्थलांतरामुळे अनेकांची नावे दोन ठिकाणी येतात. ज्यांना जगण्यासाठी स्थलांतर किंवा नोकरी करावी लागत नाही, त्यांना सामान्यांची ही समस्या समजत नाही. प्रश्न असा आहे की आदित्य मतदान किती ठिकाणी करतो? त्याने दोन्ही ठिकाणी मतदान केले तर ते बोगस मतदान झाले. एकाच दिवशी दोन्ही ठिकाणी मतदान असणाऱ्या ठिकाणी हे शक्य होत नाही". 

"आदित्य वरळीत रहात नाही हे त्या पार्टीच्या बुथ प्रमुखाला माहिती हवे. कारण तसे मतदार करणारा असेल तर ते बोगस अथवा चोरीचे मतदान म्हणून थांबवता येईल. पण ज्यांचे बूथस्तरावर काही काम नाही अशांना तेथे काय चालू आहे, कसे कळणार?," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. 

मतदार याद्या निर्दोष होण्यासाठी आधार जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला तर त्याला तमाम विरोधकांनी विरोध केला होता. बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या परीक्षणाला विरोध करणारे काँग्रेस व त्या पक्षाचे मित्र महाराष्ट्रात मात्र त्याच मुद्द्यावर अडून बसले आहेत, हे विशेष आहे असंही त्यांनी उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे. 

 

कसा असेल मार्ग?

उद्याच्या मोर्चाला येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना आणि सोबतच क्यूआर कोड देखील देण्यात आला आहे पूर्व उपनगरातून वाहनाने मध्य रेल्वेने येणाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकातून उतरल्यानंतर रस्ता पार करून आराम हॉटेल (कॅपिटल सिनेमा) शेजारील रस्त्याने आझाद मैदान आणि मुंबई (बॉम्बे) जिमखाना ह्याच्यामधील पायवाटेने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे असं सांगण्यात आलं आहे. 

नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली येथून येणाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे अथवा जर फ्री वे ने आलात तर पी डिमेलो रोड ने जी.पी.ओ. जवळ उतरून चालत वरील मार्गाने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे.

पश्चिम उपनगरातून येणाऱ्यांनी चर्चगेट स्टेशनवर उतरावे, आयकर भवन (सरस्वती रोड, महात्मा गांधी रोड) च्या गल्लीतून मुंबई (बॉम्बे) हॉस्पिटलच्या रस्त्याने चालत फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे. अथवा पुढे चर्चगेट स्टेशन समोरील पश्चिम रेल्वेच्या मुख्यालयासमोरील सिग्नल का डाव्या बाजूला वळून हुतात्मा चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने फॅशन स्ट्रीटवर पोहोचावे. पश्चिम उपनगरातून मेट्रो ने येणाऱ्यांनी हुतात्मा चौक स्टेशनवर उतरावे. तेथून फॅशन स्ट्रीट वर यावे.

विशेष सूचना

पश्चिम उपनगरातून वाहनाने कोस्टल रोडने येणाऱ्यांनी मरीन लाईन्स चर्चगेट मार्गे हुतात्मा चौक येथे उतरून फॅशन स्ट्रीट येथे पोहोचावे.

दक्षिण वा मध्य मुंबईतून जे कोस्टल रोडने येणार नाहीत त्यांनी आपली वाहने गिरगाव चौपाटीला डाव्या बाजूस वळवून अथवा महालक्ष्मी मंदिर, जसलोक हॉस्पिटलमार्गे, ऑपेरा हाऊस थिएटर शेजारून, सैफी हॉस्पिटल, महर्षी कर्वे रोडने आयकर भवन येथे उतरून अथवा चर्चगेट स्टेशन येथे सिग्नलला डाव्या बाजूस वळून हुतात्मा चौकात उतरून फॅशन स्ट्रीटवर यावे. वरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि कोणीही मोर्चाच्या आधी थेट व्यासपीठाकडे जाणार नाही ह्याची दक्षता घ्यावी.

 

FAQ

1) सत्याचा मोर्चा म्हणजे काय?
सत्याचा मोर्चा हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाखालील एक मोर्चा आहे, जो मतदार यादीतील कथित अनियमिततांविरोधात आयोजित केला जात आहे. याला 'व्होट थेफ्ट' (मत चोरी) आणि 'डॉक्टर्ड व्होटर्स लिस्ट' (बदलखोर मतदार यादी) असे संबोधले जात आहे. हा मोर्चा मतदार यादी स्वच्छ करण्याच्या मागणीसाठी आहे.

2) हा मोर्चा कधी आणि कुठे होणार आहे?
सत्याचा मोर्चा १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत होईल. मार्ग फॅशन स्ट्रीटपासून बीएमसी मुख्यालयापर्यंत असेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने याचा टीझर जारी केला असून, जनजागृती मोहिमाही सुरू केली आहे.

3) या मोर्चात कोणकोणते नेते सहभागी होणार आहेत?
शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) आणि राज ठाकरे (एमएनएस) यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा होईल. महाविकास आघाडी (एमव्हीए) च्या घटक पक्षांचा यात समावेश आहे, ज्यात काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे नेते असतील.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BJPKESHAV UPADHYEbogus votingVoters List

इतर बातम्या

'तुमच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होवो,' संजय राऊत...

भारत