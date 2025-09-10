English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'सावध व्हा! उद्या...', संजय राऊतांच्या पोस्टमुळे खळबळ! भाजपा नेता म्हणाला 'भारतात नेपाळप्रमाणे उद्रेक घडवण्यासाठी...'

Sanjay Raut vs Keshav Upadhye over Nepal: नेपाळमधील हिंसक आंदोनलनासंदर्भात खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी टीका केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 10, 2025, 10:11 AM IST
'सावध व्हा! उद्या...', संजय राऊतांच्या पोस्टमुळे खळबळ! भाजपा नेता म्हणाला 'भारतात नेपाळप्रमाणे उद्रेक घडवण्यासाठी...'

Sanjay Raut vs Keshav Upadhye over Nepal: नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलन सुरु असून, आंदोलकांनी अर्थमंत्र्यांना रस्त्यावर पळवून मारतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी हा व्हिडीओ पोस्ट करत 'सावध राहा, ही घटना कोणत्याही देशात घडू शकते' असा इशारा दिला आहे. संजय राऊतांचा अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारला हा इशारा असून, भारतातही अशाप्रकारे एखाद्या नेत्याला मारहाण होऊ शकते असं म्हणायचं आहे. यानंतर भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

संजय राऊतांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलं आहे?

खासदार संजय राऊत यांनी अर्थमंत्री विष्णू पौडेल यांना मारहाण होत असलेला व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "सावध राहा! ही घटना कोणत्याही देशात घडू शकते. भारत माता की जय, वंदे मातरम". 

केशव उपाध्येंचं प्रत्युत्तर

"मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि आता नेपाळमध्ये हिंसक अराजकता माजविणाऱ्या प्रवृत्तींची भारतातील पिलावळ या देशातही असाच उद्रेक घडवण्यासाठी किती उतावीळ आहे, याचा हा पुरावा! संजय राऊत व अन्य विरोधी मंडळीचा, भाजपा- मोदी द्वेष आता भारतद्वेषाच्या धारदार सीमेला जाऊन भिडलाय," अशी टीका केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. 

"देश अस्थिर करण्याचे, लोकशाही यंत्रणांना बदनाम करून त्यांच्याविषयी जनतेच्या मनात असंतोष पसरविण्याचे माओवादी नक्षलवादी मानसिकतेचे असंख्य दाखले या पिलावळीने आजवर दिले आहेत. आता नेपाळसारखी स्थिती भारतात होईल अशी चिथावणीखोर भाषा ते करू लागले आहेत," असंही ते म्हणाले आहेत. 

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "राऊत हे केवळ धन्याचे मिंधे बोलके बाहुले आहे. राहुलपासून उद्धवपर्यंत सर्वांनी यासाठीच आपापले देव पाण्यात घातले आहेत, पण देशाची जनता हे प्रयत्न हाणून पाडेल आणि पुन्हा हे बोलके भोंगे तोंडावर आपटतील. कारण हा देश कट्टर राष्ट्रवाद्यांचा, धर्माभिमानींचा आणि संस्कृतीच्या वारसांचा आहे. उतावळ्या ऐरागैऱ्यांच्या फुसक्या बातांना इथे योग्य जागा दाखवली जाते!".

"यादवीची भाषा करणाऱ्यांनी एक गोष्ट गाठ बांधून ठेवावी - भारताच्या अढळ लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारी देशभक्त जनता आणि भारतीय सेना शत्रुची झोप उडविते. भारताच्या लोकशाहीला आग लावण्याचा प्रयत्न सध्या तुम्ही ज्यांचे अंकीत आहात त्या काँग्रेसने इंदिरा गांधी सत्तेवर असताना आणिबाणी लागत केला होता पण तसे करणाऱ्यांना येथील जनताच भस्मसात करून टाकते, हा इतिहास पुन्हा एकदा तपासून पहा. भारत माता की जय!," अशी आठवणही त्यांनी करुन दिली. 

 

FAQ

1) नेपाळमधील आंदोलन का सुरू झाले?
नेपाळमधील आंदोलनाचा मुख्य उद्रेक 4 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातल्याने झाला. यामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि एक्स यांचा समावेश होता. ही बंदी प्लॅटफॉर्म्सनी स्थानिक नोंदणी आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन न केल्याने लादली गेली. याशिवाय, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, आणि सरकारी अनागोंदीविरोधात तरुणाईचा रोष, विशेषतः जनरेशन झेड (Gen Z) मधून, आंदोलनाला कारणीभूत ठरला.

2) आंदोलनाला 'Gen Z आंदोलन' का म्हणतात?

हे आंदोलन मुख्यतः 1995 ते 2010 दरम्यान जन्मलेल्या तरुणांनी (Gen Z) चालवले आहे. नेपाळमधील तरुणांनी, विशेषतः विद्यार्थ्यांनी, सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. त्यांनी स्वतःला "Gen Z" म्हणून ओळखले, आणि हा शब्द आंदोलनाचा नारा बनला.

3) आंदोलनाची मुख्य मागणी काय आहे?

आंदोलकांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत:  सोशल मीडियावरील बंदी तात्काळ हटवावी.  
सरकारी भ्रष्टाचार आणि नेपोटिझम (नातेसंबंधांद्वारे लाभ) थांबवावे, आणि पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करावे.
सोशल मीडियावरील बंदी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी मागे घेण्यात आली, परंतु भ्रष्टाचाराविरोधातील मागण्या कायम आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BJPKeshav UpdadhyeSanjay RautNepal UnrestNepal protest

इतर बातम्या

'लालबागचा राजा'चा वाद थांबता थांबेना! 'त्या...

मुंबई बातम्या