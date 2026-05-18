'....तर रोहित पवार आज भाजपाचे आमदार असते,' नितेश राणेंचा मोठा दावा

Nitesh Rane Big Claim over Rohit Pawar: झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमध्ये रोहित पवारांनी केलेल्या एका विधानानंतर राणे आणि रोहित पवारांमध्ये वार-पलटवार सुरू आहेत. नितेश राणेंनी केलेल्या टीकेनंतर रोहित पवारांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.. पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट..
झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून रोहित पवारांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर नितेश राणेंनी रोहित पवारांवर पलटवार केलाय. योग्य घडी बसली असती तर रोहित पवार हे भाजपचे आमदार असते असा टोला नितेश राणेंनी रोहित पवारांना लगावला आहे.. शरद पवार, सुप्रिया सुळे भाजपसोबत जाणार नाहीत आणि जर हे नेते भाजपसोबत गेल्यास मी पवारांची माफी मागून वेगळा निर्णय घेईल असं वक्तव्य आमदार रोहित पवारांनी झी 24तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत केलं होतं.
भाजपसोबत राहून विलीनकरण होणार असले तर पवार साहेब तयार होतील असे मला वाटत नाही. विलीनीकरणानंतर भाजप सोबत जाऊया अशी पक्षाची भूमिका असेल तर मला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षाने भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तर मी सोबत जाणार नाही असं त्यांनी सांगितलं होतं.
नितेश राणेंनी केलेल्या टीकेनंतर रोहित पवारांकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. उगाच राजकीय पतंग उडवण्यापेक्षा नितेश राणेंनी रस्त्यावर उतरून शेतक-यांसाठी लढावं असं म्हणत रोहित पवारांनी राणेंवर हल्लाबोल केला आहे.
झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत रोहित पवारांनी अनेक मोठं विधानं केली होती, दरम्यान शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि स्वत: रोहित पवारांनी त्यांच्या भूमिकेबाबत रोखठोक भाष्य केलं, दरम्यान यानंतर नितेश राणे आणि रोहित पवारांमध्ये वार-पलटवार पाहायला मिळाला