Marathi News
'ये अंदर की बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है'... नितेश राणेंच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

भाजप नेते नितेश राणे यांनी शिवेसेना नेते  दिपक केसरकर यांचे नाव घेत एक मोठे वक्तव्य केले आहे. 'ये अंदर की बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है' असं नितेश राणे म्हणाले.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 26, 2025, 12:30 PM IST
'ये अंदर की बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है'... नितेश राणेंच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Maharashtra Local Body Election 2025 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजल आहे.अनेक इच्छुक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. सिंधुदुर्गच्या सावंतवाडीतील राजघराण्याने नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरले आहे. श्रद्धाराजे भोसले या सावंतवाडी नगराध्यपदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे. युवराज लखमराजे भोसलेंनी याबाबतची घोषणा केली. श्रद्धाराजे भोसले यांच्या उमेदवारीवरुन महायुतीत वाद पेटला आहे. अशातच भाजप नेते नितेश राणे यांनी शिवेसेना नेते  दिपक केसरकर यांचे नाव घेत एक मोठे वक्तव्य केले आहे. अंदर कि ये बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है... अस वक्तव्य नितेश राणे यांनी केले आहे. 

सावंतवाडी राजघराण्यातील भाजपच्या नगराध्यक्ष उमेदवार असलेल्या श्रद्धाराजे भोसले यांना दिपक केसरकर यांनी पक्ष बाजूला ठेवून आपली मुलगी समजून पाठींबा द्यायला हवा होता अस वक्तव्य सावंतवाडीत प्रचार सभेतून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले. मात्र, ते विरोधात लढत असले तरी त्यांचा छुपा पाठींबा भाजपला आहे. 'अंदर कि ये बात है दिपक केसरकर हमारे साथ है' श्रद्धाताईंना मत म्हणजे दिपक केसरकर यांना मत अस भर सभेत वक्तव्य करत नितेश राणे यांनी खळबळ उडवून दिली.

मात्र, नितेश राणेंच्या या वक्तव्यानंतर सावंतवाडीचे आमदार दिपक केसरकर यांनी प्रत्युत्तर दिल आहे. मी आजारी आहे त्यामुळे मतदारांमध्ये गैरसमज निर्माण करून  दिशाभूल करण चुकीच असल्याचे दिपक केसरकर यांनी म्हटल आहे. कोणीही कितीही दिशाभूल केली तरी जनतेने फसवून जावू नये. मला जर मत घालायच असेल तर धनुष्यबाणाला मत द्या असं आवाहन नितेश राणेंच्या आरोपानंतर दिपक केसरकर यांनी केले आहे. पाहूयात नितेश राणे यांनी काय आरोप केला होता आणि त्याला दिपक केसरकर यांनी काय प्रत्युत्तर दिल आहे.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
BJP leader Nitesh Ranebig statementShiv Sena leader Deepak Kesarkarmaharashtra local body election 2025Maharashtra Politics

