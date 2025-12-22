Nitesh Rane Post: 'गप्प होतो, पण आता वेळ आली आहे', नितेश राणेंच्या पोस्टने चर्चांना उधाण, 'नाही तर...'

Nitesh Rane Social Media Post: राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली असून, विरोधकांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. मात्र असं असलं तरी, भाजपाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना मात्र आपल्या मतदारसंघात विजय खेचून आणता आला नाही. कोकणातील मालवण आणि कणकवली नगर परिषदेत असाच निकाल लागला आहे. निलेश राणे यांच्या गटाने भाजपा आणि मंत्री नितेश राणे यांना जबर धक्का देत पराभव केला आहे. यानंतर नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि जनतेने दिलेला कौल मान्य असल्याचं म्हटलं.
नितेश राणे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. आता वेळ आली आहे असा सूचक इशारा त्यांनी दिला आहे. पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "गप्प होतो...पक्षाच्या, माझ्या नेत्याच्या आणि कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी पण काही गोष्टी बोलल्या नाही तर खऱ्या वाटायला लागतात. पण आता ती वेळ आली आहे".
निलेश राणे यांच्यासह ठाकरेंची शिवसेना आणि इतर सर्व पक्षांनी एकत्र येत शहर विकास आघाडी स्थापन केली होती. यानंतर निलेश राणे यांनी नितेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्याविरोधात जाहीरपणे राजकीय लढाई पुकारली होती. त्यांनी पैशांचा होत असलेला वापरही उघड केला होता. याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून आला.
मालवण आणि कणकवली या दोन्ही नगरपालिकांमध्ये नितेश राणेंना धक्का बसला असून, निलेश राणे यांनी निवडणूक जिंकली आहे. निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखालील शहर विकास आघाडीने निर्णायक विजय मिळवला आहे. मालवण नगर परिषदेत शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यांनी भाजपच्या शिल्पा खोत यांचा पराभव केला.
दुसरीकडे कणकवलीत आघाडीचे संदेश पारकर विजयी झाले असून, त्यांनी भाजपच्या समीर नलावडे यांना पराभूत केलं. हा निकाल भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठीही मोठा धक्का आहे.
8 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष दिलेले आहेत. मालवण, कणकवलीत जिंकलेल्यासह लढलेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन. ही निवडणुकीची लढाई आहे. हारजीत या गोष्टी होत असतात. जनतेने दिलेला कौल मान्य करावाच लागेल. यापुढे जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिथे माझी मदत लागेल तिथे मी हजर असेन, असं नितेश राणे म्हणाले.
2017 ला याच जनतेने आम्हाला सेवा करणेची संधी दिली. आम्ही जी सेवा केली ती रुचली नसेल. जनतेने आपला राग मतदानाच्या माध्यमातून पोहोचवली आहे. जनतेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी होत्या त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पोहोचल्या आहेत. प्रत्येक निवडणुकीचे गणित वेगळं होतं. कणकवलीच्या निवडणुकीत मी विरुद्ध सर्व होतो. आतले बाहेरचे सर्व एकत्र आले होते. 15-20 दिवसात मला अनुभव आला त्याबद्दल मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. सर्वचजण माझ्याविरोधात लढत होते. पालकमंत्री म्हणून मी जनतेला शब्द दिला होता. मी वातावरण खराब करु देणार नाही. धिंगाणा घालणं सोपं आहे. मी दिलेला शब्द पाळला. मी पोलिसांच्या माध्यमातून जी काय तक्रार द्यायची ती दिल्याचे नितेश राणे म्हणाले.
पडलेले उमेदवारदेखील राणे समर्थक आहेत. मी जबाबदार पदावर आहे. जे निवडून आलेले आहेत त्यांना ताकद देणं पालकमंत्री म्हणून माझं काम आहे. ज्यांनी नारायण राणेंसाठी आपलं आयुष्य दिलं त्यांना पराभव पत्करावं लागणं हे धक्कादायक आहे. याच कार्यकर्त्यांनी विधानसभेवेळी दिवसरात्र एक केला होता. पण मी सदैव त्यांच्यासोबत असणार असे नितेश राणे म्हणाले.