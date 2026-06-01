भाजप नेत्याकडून धक्कादायक 'स्टिंग ऑपरेशन', राज्यमंत्री पदासाठी 20 कोटींची मागणी, अशी होती मोडस ऑपरेंडी

केंद्रात मंत्रिपद देण्याच्या बहाण्याने लुटणारी एक टोळी जेरबंद झालीये. भाजप, भाजपचे मित्रपक्ष आमि संघपरिवारातील काहीं जण या टोळीच्या रडारवर होते. वेगवेगळ्या पदांचं आमिष दाखवत, दिल्लीत आपले कनेक्शन्स असल्याचं सांगत नेत्यांकडून कोट्यवधी रुपये उकळण्याचे या टोळीचे प्रयत्न होते. पण भाजप नेते नितीन भुतडा यांनी स्टिंग ऑपरेशन करत या आरोपींची तुरुंगापर्यंत पाठवणी केलीये.
महत्वाकांक्षी नेत्यांना हेरुन त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यामध्ये भाजप आणि मित्र पक्षांचे नेते टोळीच्या रडारवर होते. यासाठी भाजप नेते नितीन भुतडा यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. व्हॉट्सअॅप मेसेज, कॉलवर सतत पाठपुरावा करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अमित शाहांचे निकटवर्तीय असल्याची बतावणी करण्यात आली. संघातील पदाधिकाऱ्यांमार्फत नेमणुका होत असल्याची थाप मारण्यात आली. केंद्रातील विविध 65 पदांची यादी टोळीने दाखवली. पदावर नेमणुकीसाठी 20 ते 35 कोटी रुपये मागितले
टोकन अमाऊंट म्हणून 5% रक्कमेची मागणी केली.
भाजप नेते नितीन भुतडांना सतर्कतेमुळे त्यांची मोठी फसवणूक टळली आहे. तसंच त्यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे हो टोळी सुद्धा जेरबंद झाली. हे सगळे आरोपी यवतमाळ जिल्ह्यातलेच असल्याचं पुढे आलंय. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन पोलिसांनी तपास सुरु केलाय.
राजकारणात सक्रीय असताना पदाची अपेक्षा गैर नाही. पण हीच इच्छा उराशी बाळगणाऱ्यांना या गँगचे सदस्य अप्रोच करायचे. पदाची लालसा दाखवायचे. आणि मग पैसे घेऊन फरार व्हायचे. यांनी आत्तापर्यंत अश्या कोणाकोणाला गंडा घातलायच याचाही तपास पोलिस करतायत. त्यामुळे फसवणूक झालेल्यांचीही नावं समोर येतात का तसच या रॅकेटचे आणखी कोणी सदस्य आहेत का हे तपासातून पुढे येण्याची वाट बघावी लागेल.