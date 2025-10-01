'तुम्ही केलेले काम सदैव स्मरणात राहील', पंकजा मुंडेंची CM देवेंद्र फडणवीसांसाठी पोस्ट, नेमकं काय झालं?

Pankaja Munde Devendra Fadnavis: श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा देण्याची महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. राज्य सरकारने याबाबत सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यास यश आलं असून, केंद्राने त्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली आहे. यानंतर पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. तुमचे भगवान बाबांच्यावर आणि मुंडे साहेबांच्या वर इतके प्रेम पाहून सद्गदित होते अशा शब्दांत पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं आहे. तसंच तिथे समाज-कल्याण होईल असे प्रकल्प होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
"श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा भक्तगणाच्या सेवासुविधांसाठी, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सामाजिक विकासासाठी देण्याची मागणी महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानने माझ्याकडे केली होती. त्याचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन अखेर आज त्याला यश आले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने त्याची अधिसूचना आज प्रसिद्ध केली. मी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवजी यांचे मनापासून आभार मानतो," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा भक्तगणाच्या सेवासुविधांसाठी, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सामाजिक विकासासाठी देण्याची मागणी महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानने माझ्याकडे केली होती. त्याचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन अखेर आज… pic.twitter.com/7yjzOyx7wE
श्री संत भगवानबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत आणि उद्याच्या विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला ही माहिती देताना मला अतिशय आनंद होतो आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या पोस्टवर व्यक्त होताना पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. भगवानगड ट्रस्टला जमीन देण्याच्या निर्णयाचे पंकजा मुंडेंनी स्वागत केलं आहे.
Thank you so much @Dev_Fadnavis जी ..तुमचे भगवान बाबांच्यावर आणि मुंडे साहेबांच्या वर इतके प्रेम पाहून सद्गदित होते ..तुम्ही केलेले काम सदैव स्मरणात राहील .. तिथे समाज-कल्याण होईल असे प्रकल्प होतील..कोटी कोटी धन्यवाद ... https://t.co/9XDs0RIVa6
