English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुम्ही केलेले काम सदैव स्मरणात राहील', पंकजा मुंडेंची CM देवेंद्र फडणवीसांसाठी पोस्ट, नेमकं काय झालं?

Pankaja Munde Devendra Fadnavis: तुमचे भगवान बाबांच्यावर आणि मुंडे साहेबांच्या वर इतके प्रेम पाहून सद्गदित होते अशा शब्दांत पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 1, 2025, 09:34 PM IST
'तुम्ही केलेले काम सदैव स्मरणात राहील', पंकजा मुंडेंची CM देवेंद्र फडणवीसांसाठी पोस्ट, नेमकं काय झालं?

Pankaja Munde Devendra Fadnavis: श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा देण्याची महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. राज्य सरकारने याबाबत सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यास यश आलं असून, केंद्राने त्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली आहे. यानंतर पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.  तुमचे भगवान बाबांच्यावर आणि मुंडे साहेबांच्या वर इतके प्रेम पाहून सद्गदित होते अशा शब्दांत पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केलं आहे. तसंच तिथे समाज-कल्याण होईल असे प्रकल्प होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देवेंद्र फडणवीसांची पोस्ट

"श्री क्षेत्र भगवानगड ट्रस्ट, खरवंडी येथील वनविभागाची 4 हेक्टर जागा भक्तगणाच्या सेवासुविधांसाठी, रुग्णालय, प्रशिक्षण केंद्र आणि सामाजिक विकासासाठी देण्याची मागणी महंत नामदेवशास्त्री महाराज आणि संस्थानने माझ्याकडे केली होती. त्याचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन अखेर आज त्याला यश आले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाने त्याची अधिसूचना आज प्रसिद्ध केली. मी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवजी यांचे मनापासून आभार मानतो," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

श्री संत भगवानबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत आणि उद्याच्या विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला ही माहिती देताना मला अतिशय आनंद होतो आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

पंकजा मुंडेंनी मानले आभार

देवेंद्र फडणवीसांच्या पोस्टवर व्यक्त होताना पंकजा मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. भगवानगड ट्रस्टला जमीन देण्याच्या निर्णयाचे पंकजा मुंडेंनी स्वागत केलं आहे. 

पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "धन्यवाद देवेंद्र फडणवीसजी ..तुमचे भगवान बाबांच्यावर आणि मुंडे साहेबांच्या वर इतके प्रेम पाहून सद्गदित होते . तुम्ही केलेले काम सदैव स्मरणात राहील. तिथे समाज-कल्याण होईल असे प्रकल्प होतील. कोटी कोटी धन्यवाद".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Pankaja mundeCM Devendra FadnavisBhagwangad

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात दुकाने, हॉटेल्स 24 तास खुली राहणार, राज्य सरका...

महाराष्ट्र बातम्या