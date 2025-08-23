English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'शेतकऱ्यांनी नुकसानीची सवय लावून घ्यावी', BJP नेत्याचा अजब सल्ला; सरकार मदतीस असमर्थ असल्याचा दावा

BJP Leader Controversial Statement About Farmers: अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान चर्चेत असून त्याचे पंचनामे सुरु असतानाच भाजपा नेत्यानं हे विधान केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 23, 2025, 11:02 AM IST
भाजपा नेत्याचा अजब सल्ला (प्रातिनिधिक फोटो)

BJP Leader Controversial Statement About Farmers: राज्यामध्ये मागील चार महिन्यांत 740 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. राज्यामध्ये जोरदार पावसामुळे लाखो एकरवरील शेतमालाचं नुकसान झालं आहे. असं असतानाच आता भारतीय जनता पार्टीच्या एका नेत्याने शेतकऱ्यांना एक अजब सल्ला दिलाय.  शेतकऱ्यांनी आता नुकसानीची सवय लावून घ्यावी, असं केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी म्हटलं आहे. सरकार नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही, असं म्हणत पाशा पटेल यांनी हात झटकले आहेत. पाशा पटेल यांच्या या विधानमुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. 

नेमकं काय म्हणाला हा भाजपा नेता?

"365 दिवसांपैकी 332 दिवस शेतकऱ्यांना संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. निसर्गाचा ऱ्हास केल्याचे भूक आता भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता नुकसानीची सवय लावून घ्यावी," असा अजब सल्ला केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिला आहे. ते एवढ्यावर थांबले नाहीत तर, "अतिवृष्टी व आपत्तीमुळे शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान आता सरकार भरून देऊ शकत नाही," असं म्हणत त्यांनी मदतीबाबत झटकले.

नवीन वादाला फुटलं तोंड

धाराशिव दौऱ्यावर असताना पाशा पटेल यांनी हे वक्तव्य केले आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीने थैमान घातल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकारकडून मदतीची आस लावून बसला आहे या पार्श्वभूमीवर कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केलेल्या अजब वक्तव्यामुळे नवीन वादाला फोडणी मिळाली आहे. नेवासे तालुक्यातील बाबासाहेब सरोदे हा सामान्य शेतकरी ‘‘सरकारने साथ दिली नाही,’’ असे म्हणत हताशपणे मृत्यूला कवटाळची घटना ताजी असतानाच भाजपाच्या नेत्याने असं असंवेदनशील विधान केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

FAQ

राज्यातील शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे?

उत्तर: मागील चार महिन्यांत राज्यात 740 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तसेच, जोरदार पावसामुळे लाखो एकर शेतमालाचे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे शेतकरी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करत आहेत.

पाशा पटेल कोण आहेत?

उत्तर: पाशा पटेल हे भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) नेते असून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.

पाशा पटेल यांच्या विधानाला कोणत्या कारणामुळे असंवेदनशील मानले जात आहे?

उत्तर: शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले असताना आणि बाबासाहेब सरोदे यांच्यासारख्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची घटना ताजी असताना, पाशा पटेल यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीची सवय लावण्याचा सल्ला दिला आणि सरकार मदत देऊ शकत नाही असे सांगितले. यामुळे त्यांचे विधान असंवेदनशील मानले जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
BJP leaderpasha patelcontroversial statementfarmerspasha patel controversy

