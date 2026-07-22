भाजपाची राजकीय गुगली! भास्कर जाधवांना महायुतीत येण्याची खुली ऑफर; जाहीर सभेत नेता म्हणाला 'भविष्यात...'

कोकणातील ज्येष्ठ नेते आणि ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या नाराजीच्या चर्चांवरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. यादरम्यान भाजपा नेते प्रमोद जठार यांनी भास्कर जाधव यांना थेट भाजपामध्ये (महायुती) येण्याची खुली ऑफर दिली आहे. "भास्कर जाधव हे ज्येष्ठ आमदार असून कोकणाच्या विकासासाठी त्यांची आता सत्तेत असण्याची गरज आहे," असं स्पष्ट वक्तव्य जठार यांनी केलं आहे. तसंच, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनावर बोलताना त्यांनी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला.
"भास्कर जाधव हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक ज्येष्ठ आमदार असून त्यांनी आपले एक वेगळे आणि निराळे स्थान निर्माण केले आहे. ते सध्या ज्या पक्षात (ठाकरे गटात) आहेत,तिथे त्यांना कोणतेही महत्त्वाचे काम दिले जात नाही. साधा विरोधी पक्षनेता सुद्धा त्यांना होऊ दिले जात नाही, त्यामुळे ते नक्कीच नाराज आहेत," असं प्रमोद जठार यांनी म्हटलं आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "भास्कर जाधवांचे आता वय होत चालले आहे, त्यामुळे त्यांनी भविष्याचा योग्य विचार करावा. भारतीय जनता पक्षात (भाजप) त्यांचे स्वागतच आहे. कोकणाच्या विकासासाठी सध्या आम्हाला भास्कर जाधवांसारख्या सक्षम नेत्याची सत्तेत गरज आहे".
"आम्हा दोघांनी मिळून चिपळूणमध्ये नुकतेच एकच झाड लावले आहे. हे झाड भविष्यात चिपळूण आणि संपूर्ण कोकणाला विकासाची भरपूर फळे देईल," असा सूचक इशारा जठारांनी दिला
जंतर-मंतरवरील आंदोलनावर टीका करताना त्यांनी विरोधी पक्षांवर घणाघात केला. हा दिल्लीचा विषय आहे आणि आपण सध्या गल्लीत (स्थानिक पातळीवर) आहोत,असे सांगत त्यांनी स्थानिक विषयांवर भर दिला.
भाजप आणि आमचे सर्वोच्च नेते नेहमीच राष्ट्रहिताचे आणि देशाच्या भल्याचे निर्णय घेतील. देशात विरोधी पक्षाकडे आज कोणताही सक्षम चेहरा उरलेला नाही. त्यामुळे बिनचेहऱ्याच्या आघाडीला नाईलाजाने झुरळाचा चेहरा' घ्यावा लागला आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाने काँग्रेस तर पूर्ण संपलीच, पण त्यांच्यासोबत आघाडीत (Alliance) आलेल्या इतर सर्व मित्रपक्षांचेही त्यांनी वाटोळे केले अशी टीका त्यांनी केली.
NEET परीक्षेच्या वादावर जे काही नीट करायचे आहे, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी योग्य प्रकारे करतील. मोदी हे देशातील जनतेच्या प्रेमात असून ते नेहमीच चांगले निर्णय घेतात. जंतर-मंतरवरील आंदोलन हे पुरस्कृत असून देश अस्थिर करण्याचे एक मोठे षडयंत्र आहे. या आंदोलनातील गर्दीत अनेक देशविघातक घटक सहभागी झाले आहेत असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.