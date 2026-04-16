नाशिक पोलीस अशोक खरात घालतायत? राधाकृष्ण विखेंचा पाटील आरोप

योगेश खरे झी 24 तास नाशिक : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात जलसंधारणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी नाशिक पोलिसांवर टीका केली आहे. नाशिक पोलिसांकडं खरातच्या तक्रारी असतानाही त्याच्यावर कारवाई का केली नाही असा सवाल विखे पाटलांनी केलाय. अंजली दमानियांपाठोपाठ विखे पाटलांनीही नाशिक पोलिसांवर टीका केली आहे. खरातला नाशिक पोलिसांनी पाठिशी घातल्याचा विखेंचा आरोप आहे. खरातविरोधातील तक्रारींना पोलिसांकडून कचरापेटी देण्यात आली आहे. दमानियांपाठोपाठ विखे पाटलांचा पोलिसांवर निशाणा साधला आहे.
अशोक खरातचं लैंगिक शोषण प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खरातचं पाप कुणाचं यावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेत. अशोक खरातचे अनेक पोलीस अधिकारी भक्त असल्याचा आरोप अंजली दमानियांनी केला होता. त्यानंतर आता जलसंधारणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिक पोलिसांवर गंभीर आरोप केलेत. नाशिक पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळं खरात मोकाट सुटल्याचा आरोप विखे पाटलांनी केलाय. खरातच्या अनेक तक्रारी पोलिसांकडं आल्या असतानाही कारवाई का झाली नाही असा सवाल विखेंनी उपस्थित केला आहे.
नाशिक पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर एकट्या विखे पाटलांनीच प्रश्नचिन्हं निर्माण केलेलं नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी आयजी दत्तात्रेय कराळे यांनी खरातसोबत एका व्यासपीठावर लावलेल्या हजेरीवरुनही प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं होतं. नाशिक पोलीस दलात अशोक खरातबाबत सहानुभूती असलेले काही बडे अधिकारी आहेत का असा प्रश्न विखे पाटलांच्या टीकेमुळं उपस्थित झालाय. दुसरीकडं अशोक खरातचे राजकीय लागेबांधे कुणाकुणाशी आहेत हे बाहेर यायला हवं अशी मागणीही विखे पाटलांनी केलं आहे.
खरात प्रकरणात नाशिक पोलीस ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत असल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या जबाबदार मंत्र्यांनी केलाय. या आरोपामुळं येत्या काळात नाशिक पोलिसांतल्या खरातभक्त पोलीस अधिका-यांची झाडाझडती होणार याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.