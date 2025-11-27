English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ravindra Chavan on Alliance: 2 डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे, रवींद्र चव्हाणांच्या विधानाने खळबळ

Ravindra Chavan Big Statement: 2 डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे असं सूचक विधान रवींद्र चव्हाण यांनी केल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 27, 2025, 08:41 PM IST
Ravindra Chavan on Alliance: 2 डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे, रवींद्र चव्हाणांच्या विधानाने खळबळ

Ravindra Chavan Big Statement on Alliance: निलेश राणेंनी भाजपवर आरोप केल्यानंतर रवींद्र चव्हाणांनी एक मोठं विधान केलं आहे.  2 डिसेंबरपर्यंत युती टिकवायची आहे असं सूचक विधान रवींद्र चव्हाण यांनी केल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच 2 तारखेनंतर निलेश राणेंना उत्तर देणार असा इशारा देखील रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे. त्यामुळे कोकणात भाजप आणि शिवसेनेमधला वाद आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काय बोलतायेत हे संपूर्ण महाराष्ट्रानं ऐकलं आहे. रवींद्र चव्हाणांच्या या वक्तव्यानं महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. रवींद्र चव्हाण नेमक्या काय अर्थानं बोलले हे तेच सांगू शकतील पण निवडणूक प्रचारात महायुतीच्या मित्र पक्षांनी एकमेकांवर टीकेचा भडीमार सुरु केला आहे. ठिकठिकाणी मित्रपक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढताना दिसत आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्री आणि नेते तर कोणताही मुलाहिजा न बाळगता भाजपवर टीकेचे बाण सोडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं वक्तव्य हे भाजपनं मित्र पक्षांना दिलेला इशारा तर नाही ना अशी चर्चा सुरु झाली आहे. 

रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर शिवसेनेतूनही तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. रवींद्र चव्हाणांना युती हवी की नाही हे त्यांनीत ठरवावं असा प्रतिइशाराच श्रीकांत शिंदेंनी दिला आहे. 

शिवसेनेच्या दीपक केसरकरांनी थोडीशी समजूतदारपणाची भूमिका घेतलीये. राज्यात ज्या प्रमाणं महायुती आहे ती स्थानिक पातळीवरही व्हावी आणि कायम राहावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी एकमेकांवर अशा प्रकारे टीका केलीये की त्यांना कॅबिनेट बैठकीत एकमेकांशेजारी बसायलाही संकोच व्हावा. त्यामुळे 2 डिसेंबरला महायुती कोणत्या वळणावर उभी राहते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

